El sueño que Mauro Icardi le cumplió a la China Suárez e impactó a todos

El futbolista Mauro Icardi sorprendió a su pareja con una travesía muy especial. Según relató Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, "Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez y están en Japón" disfrutando de un destino que la actriz anhelaba conocer desde hace años. Esta fascinación de Eugenia Suárez por la cultura japonesa tiene raíces en su descendencia familiar.

El periodista recordó que la actriz tuvo un intento frustrado de realizar este viaje anteriormente. Al respecto explicó que "ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón" quien ocupó su lugar en aquella oportunidad.

Por otro lado, se mencionó que Wanda Nara también recorrió el país asiático en marzo de este año junto a Martín Migueles, compartiendo fotos de Kyoto, sus templos, el bosque de bambú y la gastronomía japonesa en sus redes sociales. Mientras tanto, Wanda también mostró sus actividades tras ganar un Martín Fierro.

La agenda del deportista, quien viene de consagrarse campeón con el Galatasaray, ya está organizada para los próximos días. Gustavo Méndez detalló que "después de Japón se van a Turquía y luego viene a la Argentina. Icardi ya pidió ver a sus familiares" porque tiene intenciones de reencontrarse con sus hijas durante su estadía en el país.

En el piso del programa, Moria Casán aportó su mirada filosa sobre la situación y comparó el presente de la China con su pasado junto a Benjamín Vicuña. Entre risas, la conductora disparó que "esto Vicuña no se lo podía dar. Tenía que dejar Secreto en la montaña y no lo puede besar a Lamothe" haciendo alusión a la obra que el actor chileno protagoniza junto a Esteban Lamothe en el Multiteatro, una adaptación inspirada en la reconocida película.