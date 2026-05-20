Por qué se festeja el Día del Borracho cada 20 de mayo en el mundo

En medio de un calendario lleno de efemérides para cada profesión o miembro de la familia, existe un espacio particular para quienes disfrutan de las reuniones sociales. El 20 de mayo marca una jornada singular que invita a la reflexión y el encuentro. Muchos se plantean la siguiente duda al recordar anécdotas pasadas "¿Quién en la vida no se pasó de copas o hasta terminó en condiciones lamentables tras una fiesta, salida o encuentro con amigos?".

Esta costumbre tiene sus raíces en México y logró cruzar fronteras hasta instalarse en diversos puntos de Latinoamérica, incluyendo Argentina, y también en Europa. El objetivo principal es compartir una cerveza, una copa de vino o cualquier trago predilecto con afectos cercanos. Aunque no existen registros oficiales exactos sobre su inicio, diversos medios del país azteca sitúan los primeros festejos en el año 2005.

La tecnología cumplió un rol fundamental en la expansión de esta fecha. En los inicios del siglo 21, los movimientos en redes sociales como "My Space" y las recordadas cadenas de Messenger impulsaron la iniciativa. Con el tiempo, plataformas como Facebook y Twitter consolidaron el "Día del Borracho" desde 2010 hasta la actualidad, llenando las pantallas con memes que se vuelven tendencia cada año.

Los comercios del rubro gastronómico, como bodegones y bares, suelen sumarse a la movida con descuentos para atraer a los consumidores. Curiosamente, la fecha coincide con el "Día Internacional del Vino" en gran parte de Europa, aunque los investigadores aclaran que no hay una conexión directa entre ambas celebraciones.

Sin embargo, más allá de los chistes y las promociones, es fundamental recordar que el alcoholismo representa una enfermedad que afecta a millones de personas. Por este motivo, los especialistas sugieren tomar con seriedad y responsabilidad esta situación para evitar complicaciones de salud.