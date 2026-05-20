Llega un taller intensivo de clown al Chalet Cantoni para jóvenes y adultos sin experiencia

El Chalet Cantoni Casa Cultural será escenario de un taller intensivo de clown destinado a personas interesadas en iniciarse en esta disciplina teatral. La propuesta, que apunta a jóvenes y adultos mayores de 15 años que no cuenten con experiencia previa en la técnica del payaso, estará a cargo de la reconocida artista Ceci Nievas y se desarrollará los días martes 26 y miércoles 27 de mayo, de 18 a 20 horas.

La capacitación se enfocará en la búsqueda de la comicidad propia de cada participante, a través de ejercicios que ponen en juego la inteligencia, el sentido del ritmo y la capacidad de improvisación. Además, el taller invita a explorar las sutilezas y particularidades del universo del payaso como herramienta expresiva y creativa, promoviendo un espacio de descubrimiento personal y artístico.

Entre los contenidos que se abordarán se encuentran el acercamiento al clown, los registros emocionales, las tendencias físicas, los centros de energía y el juego como esencia creadora. Asimismo, se trabajarán técnicas básicas para la escena, tales como la mirada, la proyección, el ritmo, la corporalidad y la musicalidad, sin descuidar el vínculo fundamental con el público.

El valor del taller es de $25.000. Quienes deseen obtener más información o formalizar su inscripción pueden comunicarse al teléfono 2645507019.

El Gobierno de San Juan continúa acompañando y fortaleciendo las propuestas artísticas y culturales de la provincia con nuevas actividades abiertas a la comunidad, reafirmando su compromiso con la difusión de espacios formativos accesibles para todos los interesados.