Por qué el 20 de mayo se celebra el Día de las Cartas de Amor

Cada 20 de mayo nos encontramos con una oportunidad única para rescatar un hábito que el tiempo y la tecnología parecen haber dejado de lado. Se trata del Día de las Cartas de Amor, una fecha que aunque no figura de manera oficial en los calendarios de todo el mundo, ha cobrado una fuerza inmensa gracias al impulso de las redes sociales. En muchos rincones del planeta ya se la considera como un segundo San Valentín, siendo una jornada ideal para expresar lo que sentimos de puño y letra.

Esta celebración tiene un trasfondo muy especial que nos lleva directamente a Oriente. La elección del día no fue al azar, sino que responde a una curiosa coincidencia en China. Al pronunciar los números cinco, dos y cero, que representan el mes y el día, el sonido resultante es muy similar a la frase "wo ai ni" que en mandarín significa "te amo". Por este motivo, miles de personas aprovechan la jornada para enviarse mensajes románticos, diferenciándose de otra fecha similar como el siete de febrero, destinada exclusivamente a los amigos.

Para quienes se animen a escribir este 20 de mayo, existen algunos consejos que pueden transformar un simple papel en un recuerdo inolvidable. Lo primero es establecer un tono cercano desde el inicio, quizás usando esos apodos cariñosos que solo la pareja conoce.

También es de gran ayuda sentarse a organizar las ideas antes de empezar el texto definitivo. Armar un borrador previo permite que los sentimientos y deseos fluyan de manera más clara y coherente, evitando que el mensaje resulte confuso para el receptor.

La brevedad suele ser una aliada en estos casos. No hace falta escribir hojas y hojas, ya que lo importante es la honestidad del mensaje. Es mejor ser conciso y evitar las repeticiones para que quien reciba la carta no se sienta abrumado por la extensión.

Al llegar al final, un cierre personalizado con un saludo especial le da el broche de oro a la misiva. Por último, elegir el momento adecuado para la entrega es fundamental. Respetar el espacio del otro y ofrecerle la posibilidad de leer el mensaje en soledad demuestra una gran sensibilidad y respeto por su intimidad.