Chau olores feos con este truco de cocina económico y veloz

Muchas veces terminamos de preparar una comida rica pero el ambiente queda impregnado con un aroma que no se va más. El pescado, las frituras, el ajo o la cebolla tienen esa capacidad de quedarse a vivir en las cortinas, la ropa y los distintos ambientes durante horas incluso después de limpiar. Por suerte, existe una alternativa que se volvió tendencia por ser barata, rápida y no utilizar químicos agresivos.

Para aplicar este método solo necesitás una taza de vinagre blanco y una olla pequeña. El procedimiento es realmente simple ya que solo debés calentar el líquido a fuego bajo durante algunos minutos.

El vapor que se genera se encarga de neutralizar esas partículas pesadas que flotan en el aire. Si sentís que el aroma del vinagre es muy fuerte, podés sumarle un poco de agua a la preparación para suavizarlo.

La efectividad de este aliado del hogar reside en sus propiedades ácidas. Estas actúan directamente sobre los responsables de los aromas intensos, devolviéndole frescura a tu espacio después de cocinar platos con muchos condimentos. Es una solución ideal para resolver un problema cotidiano de forma natural.

Más allá del aire, este producto es una verdadera joya por su versatilidad. Sirve para dejar el microondas como nuevo, sacar la grasa de las superficies y desinfectar las tablas donde cortamos los alimentos. También es muy útil para reducir los olores dentro de la heladera o realizar una limpieza profunda en cafeteras y pavas eléctricas. Con poco presupuesto y elementos básicos, podés mantener tu casa libre de fragancias desagradables.