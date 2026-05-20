La decisión de demoler el Templo de Villa Mercedes, en Jáchal, se fundamenta en un diagnóstico técnico contundente que califica al edificio como una amenaza para la seguridad pública. Según los informes elaborados por el Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), la Universidad Nacional de San Juan y el Gobierno provincial, la estructura ya no es apta para albergar personas debido a su extrema fragilidad.

El obispo auxiliar de San Juan, Mario Robles, explicó que la determinación fue consensuada tras evaluar el riesgo inminente de un siniestro.

"Los organismos dictaminaron que ese lugar no es habitable para las personas. El riesgo de que entre gente adentro y se caiga sobre la gente, una vida es irreparable", sentenció el prelado en diálogo con DIARIO HUARPE.

A pesar del dolor que genera en la comunidad la pérdida del edificio original, la Iglesia remarcó que se buscaron alternativas para salvarlo, pero los daños estructurales resultaron ser totales.

Foto archivo.

El factor climático y el material de construcción

El principal motivo del deterioro reside en la combinación del material original y las inclemencias del tiempo. El templo, construido mayoritariamente en adobe, sufrió un impacto devastador durante las últimas tormentas.

"En las últimas seguro que recordarán cuando se inundó adentro del templo, que fue tremendo; la lluvia terminó de dañar la estructura y ahora está rajada por varios lugares", detalló Robles.

Estas filtraciones y el movimiento del terreno provocaron grietas que comprometen la estabilidad de los muros. Aunque la construcción data de 1886, cuando inició como una pequeña capilla bajo la gestión de Monseñor Orzali, el paso del tiempo y la falta de una estructura antisísmica moderna aceleraron el proceso de degradación.

Desmantelamiento y reconstrucción

Ante la imposibilidad de una restauración segura, el plan de acción contempla el retiro de los elementos históricos antes de la llegada de las máquinas. Según adelantó el obispo, en el transcurso de la próxima semana se iniciará la "movida de sacar todo lo que es mobiliario" para resguardarlo en capillas cercanas hasta que se inicie la obra nueva.

El objetivo final no es solo despejar el peligro, sino devolverle a Jáchal su centro de fe con las mismas características estéticas.

"La idea es reconstruirla con el mismo estilo, para no perder la historia", concluyó Robles, asegurando que se respetará la identidad arquitectónica que los vecinos tanto defienden.

Por el momento, no existe una fecha exacta para el inicio de la demolición debido a los elevados costos de maquinaria y logística que implica el operativo.