La espera terminó para los fanáticos del rock nacional en Cuyo. Tras haber convocado multitudes en Córdoba y Rosario, Cristian "Pity" Álvarez confirmó su presentación en Mendoza para el próximo sábado 13 de junio, a las 19 horas. El escenario elegido no es otro que el imponente teatro griego Frank Romero Day, ubicado en el Parque San Martín.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados atraviesa una nueva etapa, tanto personal como artística, que lo ha llevado a reencontrarse con sus seguidores en estadios y autódromos de todo el país. Tras haber reunido a 35 mil personas en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y a 25 mil en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el músico busca replicar ese fervor en tierras mendocinas, marcando su regreso a la región tras casi 13 años de ausencia.

Detalles del show y venta de entradas

Para quienes deseen ser parte de esta jornada, la organización informó que las puertas del Frank Romero Day se habilitarán desde las 16 horas. La intención es que los asistentes puedan disfrutar de una previa compartida, antes de que el show comience puntualmente a las 19. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 21 de mayo, desde las 10 de la mañana, a través de la plataforma Enigmatickets.com.

En el escenario, Pity estará acompañado por su banda integrada por Matías Mango (teclados), Gabriel Prajsnar (bajo), Juan Colonna (batería), Hernán Salas (guitarra) y Bárbara Corvalán (coros). El repertorio será un recorrido por toda su historia musical, incluyendo clásicos infaltables como Me gustas mucho, Fuego, Una vela y Quieren Rock, además de presentar su reciente single Lejos de ser, cuyo video cuenta con la participación del actor Rodrigo de la Serna.

Una historia de resiliencia

Este regreso tiene un peso especial dada la historia de vida del artista. Luego de atravesar momentos personales sumamente graves y un largo proceso de recuperación tras ser acusado y encarcelado por el asesinato de Cristian Díaz, Pity logró reencauzar su salud mental mediante tratamientos psiquiátricos.

Actualmente, ese camino de recuperación le permite volver a los escenarios con una energía renovada. El concierto en Mendoza promete ser una noche a puro rock and roll, consolidando un retorno que para muchos parecía lejano y que hoy se concreta en uno de los marcos más emblemáticos de la provincia.