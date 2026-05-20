La receta de rapiditas rellenas para una cena abundante y crocante

Cocinar algo rico y que rinda no tiene por qué ser una tarea complicada. Ailu Tokman presentó una propuesta que combina tortillas de trigo con un relleno muy completo para crear unos triángulos que ya son furor en redes sociales. Esta opción es perfecta para quienes buscan una cena informal pero contundente usando apenas 500 gramos de carne picada y vegetales básicos como cebolla, morrón rojo y morrón verde.

La clave de este plato está en el equilibrio de sabores que aportan el choclo, el ketchup y el pimentón dulce. Según la influencer gastronómica, el paso fundamental para el éxito de la preparación ocurre antes de armar los paquetitos. Ella explicó que "el secreto para que las rapiditas no se humedezcan y mantengan buena textura está en dejar enfriar el relleno antes de armarlas" para lograr un resultado final óptimo.

Una vez que la mezcla de carne y verduras está fría y tiene el toque final de perejil picado, se coloca sobre las tortillas junto con una buena cantidad de queso en hebras y se doblan formando los característicos triángulos. Para terminar, se pueden dorar en una sartén, en el horno o incluso en una air fryer hasta que el queso se derrita. La intención es lograr ese efecto de "pocket crocante por fuera y bien jugoso por dentro" que tanto gusta a los comensales.

Esta receta permite resolver el menú de dos personas de manera ágil y con ingredientes muy sencillos de conseguir. Al ser una preparación versátil, se puede adaptar a lo que haya disponible en la cocina.