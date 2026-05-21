Natalia Oreiro impacta con un look de Hollywood en su avant premiere

El paso de Natalia Oreiro por la alfombra roja dejó una huella imborrable durante la premiere de Nada Entre Nosotros, su reciente proyecto cinematográfico,. Con una presencia que irradiaba elegancia, la artista optó por un estilo total white inspirado en el glamour más tradicional de Hollywood.

La cita reunió a grandes personalidades del ambiente y la protagonista llegó acompañada por Ricardo Mollo, su marido, con quien compartió sonrisas frente a los fotógrafos de Ciudad Magazine este 21 de mayo 2026.

La pieza central de su vestuario fue un traje de sastrería blanco compuesto por un blazer largo de corte cruzado y pantalones palazzo extra largos que estilizaron su imagen. Si bien el diseño destacaba por su sencillez, la verdadera magia residió en los accesorios elegidos para la gala.

Oreiro sumó unos guantes de cuero en color negro y una imponente boa de plumas que brindó el toque justo de dramatismo al conjunto. El calzado también mantuvo la coherencia visual con unas botas oscuras que reforzaron esa estética de película clásica.

Para completar su transformación, se decidió por un peinado con efecto húmedo y el cabello peinado hacia atrás, lo que permitió lucir su rostro por completo. Su maquillaje puso énfasis en los ojos con un delineado negro muy marcado, sombras de profundidad y pestañas destacadas.

Además de su pareja, la actriz estuvo rodeada por el director Juan Taratuto y el actor Peto Menahem. Este estreno llega en un momento de plenitud para Natalia, quien sigue demostrando por qué es considerada una referente absoluta de la moda y el estilo en cada aparición pública.