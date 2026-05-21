El pariente de Diana Mondino al que EE.UU. le negó la visa por sus vínculos ilegales

La trayectoria de Pablo Ferrara Raisberg en el Palacio San Martín, donde desembarcó en diciembre de 2023 por su cercanía académica y familiar con Diana Mondino, terminó por cerrarle las puertas de Estados Unidos. El Departamento de Estado revocó su visa junto a la de otros 24 individuos en el marco de una política que busca sancionar a quienes se enriquecen mediante actividades ilícitas en el mar.

La noticia se conoció a través de Christopher Landau, quien advirtió que proteger "la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada" es actualmente "una prioridad global" para Washington.

El foco de la sanción recae en la actuación de Ferrara Raisberg durante el incidente del buque Tai An. En marzo de 2024, la nave de capitales chinos fue denunciada por pescar 142 toneladas de merluza negra en Tierra del Fuego, superando ampliamente el permiso de solo cinco toneladas.

Ante la irregularidad, el entonces funcionario habría presionado a Julián Suárez para no ordenar el regreso del barco al puerto de Ushuaia. En su intervención, Ferrara Raisberg sostuvo que "podrían surgir problemas judiciales si el buque era obligado a regresar a la terminal portuaria".

Landau fue tajante sobre los motivos de esta exclusión al afirmar que "aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país".

A pesar de su pasado como defensor ambiental, que incluye un amparo presentado en 2001 para frenar la depredación marina, su vínculo como profesor en el South China Sea Institute y su rol en este escándalo pesquero pesaron en la decisión de la administración norteamericana. Aunque la empresa Prodesur pagó una multa del 30 por ciento del valor de la carga ilegal, la consecuencia personal para el exasesor es la prohibición definitiva de pisar suelo estadounidense.