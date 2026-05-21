El Sanatorio Finochietto confirmó el cierre de su servicio de maternidad como consecuencia de la caída sostenida de nacimientos en Argentina, una tendencia que se profundizó en los últimos años y que comenzó a impactar directamente en el sistema de salud privado.

La institución explicó que la decisión responde a una disminución significativa en la demanda de partos y servicios vinculados a la obstetricia. Según datos oficiales citados en el informe, la natalidad en el país cayó más de un 40% en la última década, un fenómeno que modificó la estructura de atención médica y obligó a reorganizar recursos en distintas clínicas y sanatorios.

El cierre generó preocupación entre profesionales de la salud y pacientes, ya que el área de maternidad del Finochietto era una de las más reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el sanatorio señalaron que los servicios relacionados con ginecología y otras especialidades continuarán funcionando normalmente.

Especialistas remarcan que la baja de nacimientos no es un fenómeno aislado, sino parte de un cambio demográfico que atraviesa a toda la región. Entre las causas aparecen factores económicos, cambios culturales, postergación de la maternidad, dificultades de acceso a la vivienda y modificaciones en los proyectos familiares.

Las estadísticas muestran que Argentina registra actualmente uno de los niveles de natalidad más bajos de su historia. De acuerdo con datos del Registro Nacional de las Personas y organismos sanitarios, en varias provincias la cantidad de nacimientos disminuyó de manera abrupta en comparación con años anteriores.

En el sector sanitario advierten que esta transformación podría generar nuevos cierres o reconversiones de servicios de maternidad en clínicas privadas, especialmente en instituciones donde la demanda cayó de forma marcada. Al mismo tiempo, sostienen que el escenario obliga a repensar la planificación del sistema de salud y las políticas vinculadas a la infancia y la familia.