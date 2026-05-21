Sorteo con duelo de argentinos y un cuadro muy exigente en Roland Garros

El cuadro de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, ya está definido. El sorteo realizado este jueves en París dejó mucha tela para cortar para la "Legión" argentina, que tendrá debuts de alto riesgo y un cruce directo entre compatriotas. En medio de la ausencia del campeón defensor, el español Carlos Alcaraz, los argentinos buscan hacer pie en la arcilla francesa.

Cruces de alto voltaje

La mayor novedad del sorteo es el duelo fratricida que enfrentará a Román Burruchaga contra Sebastián Báez en la primera ronda, en lo que será una prueba de fuego para ambos tenistas, quienes han tenido una temporada con vaivenes en el circuito.

Por su parte, las principales raquetas nacionales deberán trabajar al máximo desde el inicio. Tomás Martín Etcheverry (23º cabeza de serie) tendrá un debut complejo frente al portugués Nuno Borges, mientras que Francisco Cerúndolo (25º) se medirá ante el siempre peligroso neerlandés Botic van de Zandschulp.

El resto de la delegación argentina también enfrentará retos importantes:

Juan Manuel Cerúndolo se medirá ante el británico Jacob Fearnley.

Francisco Comesaña chocará contra el estadounidense Ethan Quinn.

Mariano Navone tendrá un cruce de riesgo ante el norteamericano Jenson Brooksby.

Incertidumbre en la qualy

Tres argentinos deberán esperar a la conclusión de la fase de clasificación para conocer a sus oponentes: Camilo Ugo Carabelli, Thiago Agustín Tirante y Marco Trungelliti quedaron ubicados en el cuadro a la espera de que se definan los nombres provenientes de la qualy, una situación que añade una cuota extra de expectativa a su debut.

En el plano internacional, el gran favorito tras la baja de Alcaraz, Jannik Sinner (1º ATP), debutará ante el invitado francés Clement Tabur. Por su parte, Novak Djokovic (4º) quedó posicionado en la vereda opuesta del cuadro, lo que garantiza que solo podrían verse las caras en una hipotética final. La arcilla parisina ya está lista para recibir a los mejores del mundo en una edición que promete ser histórica.