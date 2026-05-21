El plan de Adrián Suar para el cumpleaños 100 años de Mirtha Legrand

Adrián Suar compartió sus sensaciones sobre la actualidad televisiva y el destino de sus figuras más importantes. En una charla exclusiva, el gerente de programación de El Trece se refirió a la vigencia de Mirtha Legrand, quien a sus 99 años sigue siendo un fenómeno único.

Ante las versiones de una posible mudanza de canal, el directivo fue contundente al expresar que "en el mundo no va a haber conductora que cumpla 100 años en pantalla, es un caso mundial". Su deseo es que la diva sople las velitas en su señal actual, por lo que adelantó que "como le digo siempre, es de la televisión. Creo que va a cumplir los 100 años en El Trece, Vamos a hablar con ella".

La noche de los Premios Martín Fierro también fue un tema central, especialmente por la consagración de Guido Kaczka con la estatuilla de oro. Suar no ocultó su satisfacción por el logro del conductor, a quien definió como un laburante que está en la empresa hace muchos años. Sobre el reconocimiento, manifestó que sintió "una alegría enorme, lo queremos mucho. Es un laburante, hace muchos años que está en El Trece. No lo esperaba, me sorprendió".

Finalmente, el productor analizó el bache que atraviesan las telenovelas y series en la televisión abierta. Explicó que existe una interrupción en las producciones desde hace ya cuatro o cinco años por los costos económicos.

Sin embargo, mantiene una visión optimista sobre el regreso de las historias locales. Al respecto comentó que "en la televisión abierta hay una pausa, desde hace ya cuatro o cinco años, en las ficciones por los costos. Pero tengo la esperanza de que haya un mix entre canal abierto y plataformas, que cada uno ponga algo de dinero y se pueda hacer. Eso va a venir pronto" para renovar la grilla.