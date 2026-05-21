La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves, por 32 votos a favor y 2 en contra, el convenio firmado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de Santa Lucía para ejecutar programas de asistencia y contención social. El debate estuvo marcado por cuestionamientos opositores sobre la distribución de recursos y el alcance limitado del acuerdo a un solo departamento.

El expediente 630/2026 fue presentado por la diputada oficialista Mónica González, quien explicó que el convenio fue suscripto el 5 de febrero de este año y prevé acciones conjuntas para optimizar recursos humanos, técnicos y financieros destinados a políticas de asistencia social.

“Las partes se comprometen a adoptar programas de cooperación, asistencia y coordinación para favorecer la implementación de la contención y la asistencia social”, sostuvo González durante la sesión.

La discusión se centró en los cuestionamientos de diputados opositores que reclamaron que este tipo de convenios también se extiendan a los otros 18 departamentos de la provincia. La diputada Marisa López planteó que Santa Lucía no es el único distrito con necesidades sociales y advirtió sobre futuras partidas presupuestarias derivadas de actas complementarias contempladas en el acuerdo.

“¿Santa Lucía es el único municipio que tiene sectores en situación de vulnerabilidad?”, cuestionó durante su intervención.

En la misma línea, la diputada Cristina López sostuvo que el convenio contempla asistencia financiera y reclamó políticas más amplias y equitativas para todos los municipios según sus índices de vulnerabilidad.

“Es deseable que este sea el comienzo de convenios con todos los departamentos y no una excepción”, afirmó.

Defensa del acuerdo

Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones de privilegios hacia Santa Lucía. La diputada Rosalía Luque aseguró que cualquier intendente puede gestionar acuerdos similares con el Ejecutivo provincial.

“Santa Lucía no tiene ningún tipo de privilegios”, expresó la legisladora, quien recordó que el departamento atravesó años de gestión opositora con limitaciones presupuestarias.

Por su parte, el diputado Juan Cruz Córdoba sostuvo que todos los municipios tienen la facultad de avanzar en convenios específicos con la Provincia mediante gestiones institucionales.

Durante el debate también intervino el diputado Mario Romero, quien adelantó el rechazo de su bloque al proyecto y cuestionó que no existieran fundamentos objetivos para limitar el convenio a un solo municipio.

Reclamos por la crisis social

La sesión derivó además en planteos vinculados a la crisis económica y el impacto de los servicios públicos. El diputado Quiroga Moyano describió dificultades en 25 de Mayo por deudas de electricidad y problemas de acceso a la salud en sectores alejados.

“Hay vecinos con deudas de 500 mil pesos de electricidad que no pueden afrontar”, señaló.

En tanto, la diputada Marta Gramajo acompañó la iniciativa, aunque pidió que programas similares también lleguen a otros departamentos con mayores niveles de vulnerabilidad.