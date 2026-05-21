Un ejemplar de puma fue rescatado este miércoles en inmediaciones del Jardín de los Poetas, en Capital, tras ser detectado en muy mal estado de salud. El operativo fue encabezado por la Dirección de Conservación de la Secretaría de Ambiente, con apoyo de la Policía Ecológica.

El animal presentaba un cuadro severo de deshidratación y estrés ambiental, por lo que, luego de ser capturado, fue trasladado de urgencia al Hospital Veterinario de Albardón, donde ingresó en estado crítico.

Según explicó el director de Conservación, Ezequiel Salomón, el puma no mostraba comportamiento agresivo, lo que facilitó el procedimiento en una zona donde existía riesgo tanto para los vecinos como para el propio animal, especialmente por la cercanía con la Ruta 12.

El funcionario detalló que se trata de un ejemplar joven que aún se encuentra en etapa de aprendizaje para cazar y sobrevivir por sus propios medios. En ese contexto, indicó que cuando no encuentran alimento, estos animales suelen acercarse a zonas pobladas o desorientarse al intentar regresar a su hábitat natural.

El hecho no es aislado en la zona. En marzo de este año ya se había reportado el avistamiento de otro puma en cercanías del autódromo Autódromo Eduardo Copello, lo que motivó patrullajes preventivos por parte de guardias ambientales y la Policía Ecológica.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del animal y recordaron la importancia de dar aviso inmediato ante la presencia de fauna silvestre para evitar situaciones de riesgo y garantizar su protección.