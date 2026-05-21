Argentina ingresó en zona de alerta sanitaria tras la confirmación de 34 casos de hepatitis A registrados en distintas provincias del país, según informó el último Boletín Epidemiológico Nacional. Las autoridades sanitarias advirtieron que la cifra supera los valores esperados en comparación con los últimos cinco años.

De acuerdo con el reporte oficial, los casos fueron detectados en la Ciudad de Buenos Aires, Salta, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Río Negro. El 75% de los contagios corresponde a personas de entre 20 y 39 años, mientras que la mayor actividad se concentra en CABA y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud explicó que la hepatitis A es una inflamación aguda del hígado causada por el virus VHA y que su principal vía de transmisión es fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados o por contacto directo entre personas. También señalaron que en la última década cobró relevancia la transmisión sexual, especialmente entre hombres adultos jóvenes.

Las autoridades remarcaron que la vacunación fue clave para reducir drásticamente la enfermedad desde 2005, cuando la dosis contra hepatitis A se incorporó al Calendario Nacional. Antes de esa medida, el virus era una de las principales causas de insuficiencia hepática fulminante en niños.

Pese al aumento de casos, especialistas destacaron que la incidencia en menores de 20 años sigue siendo baja, con solo tres contagios registrados en lo que va del año, lo que evidencia el impacto positivo de la vacunación infantil obligatoria.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud recomendó reforzar medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua segura, la higiene en la manipulación de alimentos y la actualización de esquemas de vacunación. También insistieron en la importancia de consultar rápidamente ante síntomas como fiebre, cansancio, náuseas, dolor abdominal o coloración amarillenta de la piel y los ojos.