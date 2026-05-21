Sociedad > Expres
Receta rápida de budín saludable con solo dos ingredientes
POR REDACCIÓN
Las recetas simples y saludables siguen ganando espacio en redes sociales y plataformas de cocina. En ese contexto, un budín preparado únicamente con banana y huevo se volvió viral por su practicidad, su bajo contenido de ingredientes y el corto tiempo de preparación.
Especialistas en alimentación destacan que esta receta aporta proteínas provenientes del huevo y carbohidratos naturales de la fruta, además de evitar harinas refinadas y azúcares agregados. Por eso suele recomendarse como desayuno, merienda o snack saludable.
En redes sociales, usuarios compartieron distintas versiones del budín exprés y celebraron especialmente la rapidez de la preparación. Algunos incluso lo definieron como una alternativa “anti antojos” para quienes buscan algo dulce sin recurrir a productos ultraprocesados.
Ingredientes para el budín más fácil del mundo
- 1 banana madura
- 1 huevo mediano
- Unas gotas de aceite de oliva para engrasar el molde
Opcionales
- Canela
- Cacao amargo
- Frutos secos
- Chips de chocolate
- Esencia de vainilla
Cuanto más madura esté la banana, más dulce quedará el resultado final. Por eso se recomienda utilizar frutas con la cáscara bien amarilla e incluso con algunas manchas oscuras.