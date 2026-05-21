Jueves 21 de Mayo
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Receta rápida de budín saludable con solo dos ingredientes

Con apenas una banana y un huevo, esta receta se convirtió en una de las más buscadas por quienes quieren preparar algo dulce, rápido y saludable en pocos minutos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Con un huevo y una banana, se puede hacer en cinco minutos el budín más fácil del mundo. (Ilustrativo)
 

Las recetas simples y saludables siguen ganando espacio en redes sociales y plataformas de cocina. En ese contexto, un budín preparado únicamente con banana y huevo se volvió viral por su practicidad, su bajo contenido de ingredientes y el corto tiempo de preparación. 

Especialistas en alimentación destacan que esta receta aporta proteínas provenientes del huevo y carbohidratos naturales de la fruta, además de evitar harinas refinadas y azúcares agregados. Por eso suele recomendarse como desayuno, merienda o snack saludable.

En redes sociales, usuarios compartieron distintas versiones del budín exprés y celebraron especialmente la rapidez de la preparación. Algunos incluso lo definieron como una alternativa “anti antojos” para quienes buscan algo dulce sin recurrir a productos ultraprocesados.

Ingredientes para el budín más fácil del mundo

  • 1 banana madura
  • 1 huevo mediano
  • Unas gotas de aceite de oliva para engrasar el molde

Opcionales

  • Canela
  • Cacao amargo
  • Frutos secos
  • Chips de chocolate
  • Esencia de vainilla

Cuanto más madura esté la banana, más dulce quedará el resultado final. Por eso se recomienda utilizar frutas con la cáscara bien amarilla e incluso con algunas manchas oscuras.

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