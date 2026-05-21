Las recetas simples y saludables siguen ganando espacio en redes sociales y plataformas de cocina. En ese contexto, un budín preparado únicamente con banana y huevo se volvió viral por su practicidad, su bajo contenido de ingredientes y el corto tiempo de preparación.

Especialistas en alimentación destacan que esta receta aporta proteínas provenientes del huevo y carbohidratos naturales de la fruta, además de evitar harinas refinadas y azúcares agregados. Por eso suele recomendarse como desayuno, merienda o snack saludable.

En redes sociales, usuarios compartieron distintas versiones del budín exprés y celebraron especialmente la rapidez de la preparación. Algunos incluso lo definieron como una alternativa “anti antojos” para quienes buscan algo dulce sin recurrir a productos ultraprocesados.

Ingredientes para el budín más fácil del mundo

1 banana madura

1 huevo mediano

Unas gotas de aceite de oliva para engrasar el molde

Opcionales

Canela

Cacao amargo

Frutos secos

Chips de chocolate

Esencia de vainilla

Cuanto más madura esté la banana, más dulce quedará el resultado final. Por eso se recomienda utilizar frutas con la cáscara bien amarilla e incluso con algunas manchas oscuras.