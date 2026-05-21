El récord histórico que rompió Unai Emery tras ganar la Europa League

Unai Emery volvió a demostrar que su relación con la Europa League es una verdadera historia de amor que desafía cualquier lógica futbolística. Al mando del Aston Villa, el director técnico español dio una nueva clase magistral al vencer por 3-0 al Friburgo de Alemania en una final que ya quedó grabada en la memoria de Birmingham.

Con este resultado, el estratega de 54 años alcanzó la asombrosa cifra de cinco títulos en su torneo favorito, consolidándose como el máximo ganador histórico de la competición tras sus éxitos previos con Sevilla y Villarreal.

El impacto de esta consagración llega con fuerza al fútbol argentino, ya que Emery fue el arquitecto táctico para que Emiliano Martínez y Emiliano Buendía lograran su primer título internacional oficial a nivel de clubes.

Buendía fue la gran figura de una noche donde el sello del entrenador vasco se sintió en cada rincón del campo. El mérito es total si se recuerda que, cuando asumió en octubre de 2022, el equipo peleaba en el fondo de la tabla para evitar el descenso en la Premier League.

En menos de cuatro años, el entrenador no solo devolvió a la institución a la próxima Champions League, sino que terminó con una sequía de 30 años sin trofeos oficiales desde la Copa de la Liga en 1996.

Lo más emocionante para los fanáticos es que el club volvió a saborear la gloria internacional después de 44 largos años de espera. Emery, que ya contaba con un tricampeonato histórico y una final con Arsenal en 2019, estiró su leyenda personal en una noche perfecta para el fútbol de Inglaterra y Argentina.