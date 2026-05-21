La novela de Paulo Dybala suma un nuevo capítulo, uno que mantiene en vilo a los hinchas de Boca Juniors. Cuando todo indicaba que el ciclo de la "Joya" en la capital italiana estaba cerca de finalizar, la dirigencia de la Roma movió sus piezas: en las últimas horas, elevó una propuesta formal para extender su contrato, el cual vence el próximo 30 de junio.

Un obstáculo económico

La propuesta de la "Loba" no es nueva, pero sí decisiva. El club busca asegurar su continuidad por una temporada más, aunque bajo condiciones distintas. El punto de conflicto radica en el salario: Roma pretende una reducción considerable en los emolumentos del argentino, argumentando que su protagonismo mermó a causa de las lesiones.

Esta cifra, por ahora, no convence al entorno del futbolista. La negociación se mantiene abierta y las partes aún están lejos de encontrar un punto de acuerdo definitivo.

La expectativa desde La Ribera

En Buenos Aires, Juan Román Riquelme observa la situación con cautela. El presidente de Boca tiene como gran anhelo sumar a Dybala a sus filas y confía en el papel de Leandro Paredes, quien actúa como puente y mediador en la operación. Un dato no menor que entusiasma al Xeneize es el reciente cambio de representación de Paulo: ahora cuenta con el asesoramiento de agentes vinculados a los últimos refuerzos jerárquicos del club, como Marcos Rojo y Sergio Romero.

El factor Champions

La definición de su futuro no será inmediata. Dybala espera el cierre de la Serie A, donde Roma visitará este domingo al Hellas Verona. Un triunfo es vital para asegurar la clasificación a la próxima Champions League, un escenario que seduce al jugador y que, de concretarse, podría inclinar la balanza hacia su permanencia en el fútbol europeo.

Por ahora, el delantero mantiene el hermetismo y la elegancia para gambetear las preguntas sobre su destino. Mientras tanto, en La Ribera aguardan con paciencia: si la renovación con el conjunto italiano finalmente se cae, Boca está listo para poner sobre la mesa una propuesta formal que seduzca a la Joya para volver al país.