La secretaria de Industria y Comercio de San Juan, Adriana Vargas, adelantó que el programa Precios Justos de la Carne tendrá un aumento en diciembre. La funcionaria adelantó que el incremento podría alcanzar el 3%.

En contacto con DIARIO HUARPE, Vargas explicó este sería el último aumento de la actual gestión de Gobierno nacional. La funcionaria aclaró que más allá de este aumento aún se desconoce si la gestión entrante de Javier Milei aplicará una política de gestión de precios. Igualmente, en declaraciones de campaña, el mismo presidente electo ya adelantó que no está de acuerdo con frenar las subas y prefiere dejar que el mercado fije sus precios.

En cuanto a la aplicación de este programa en San Juan, Vargas explicó que este listado de precios se aplica en distintos supermercados que pertenecen a cadenas nacionales.

El listado de comercios incluye a ChangoMas, Hiper Libertad, Súper Vea y Carrefour. En todos los locales de estas cadenas se encuentran con regularidad los cortes de carne al precio acordado.

La última suba de precios de la carne fue por fuera del acuerdo de Precios Justos y se registró el 23 de noviembre y se dio solo algunos días después del balotaje en el que se impuso Javier Milei. Ese día la carne en San Juan sufrió un aumento de entre un 10% y un 12% aproximadamente y el kilo en algunos lugares alcanzó los $5.000 por el kilo.

Desde el sector cárnico aseguran que las causas se deben principalmente a conductas especulativas, ante la incertidumbre que depara el futuro. Por otra parte, indicaron que hubo una disminución del 60% del consumo desde enero hasta la actualidad.

En su momento, Ezequiel Bazán, hijo del propietario de Carnicería Federico, explicó a DIARIO HUARPE que la compra por kilo ya es una conducta del pasado y en estos últimos meses los clientes compran carne por el dinero que tienen disponible. "Lo que rige ahora es el billete de $1.000. La gente dice 'dame $1.000 de molida o dame $2.000 de bife. Antes se llevaban un kilo o dos y guardaban, ahora es llevar un poco para el día a día nada más”, declaró.

Qué dijo Milei

En una entrevista que Javier Milei le concedió a Luis Majul y Esteban Trebuq en radio El Observador, el presidente electo aseguró que en enero "vencen acuerdos de precios" y agregó que la inflación llegará a "números estrafalarios".

Ante la pregunta de si cerrará la secretaría de Comercio Interior, Milei dijo: "Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios, me parece una aberración". Luego el funcionario electo agregó que liberará los precios que pueda, "hay algunos que todavía no puedo hacerlo por las características de las bombas que dejo plantada el gobierno".

Por su parte, el economista Damián Di Pace explicó que hay al menos 20 programas bajo el control de la secretaria nacional de Comercio Interior. Este listado incluye el programa de precios justos para todos los alimentos, el plan de precios justos para la carne, precios máximos para farmacias y el sistema de autorización de importaciones.