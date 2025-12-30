El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante los dos años transcurridos desde la asunción de Javier Milei como presidente, en diciembre de 2023, se perdieron 59.688 empleos públicos en la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades del Estado.

Los datos oficiales revelan que en noviembre de 2025 la dotación de personal en la APN cayó un 0,3% respecto a octubre, lo que representa la pérdida de 785 puestos de trabajo. En términos interanuales, comparando noviembre de 2025 con el mismo mes del 2024, la reducción fue del 7,8%, equivalente a 22.322 empleos menos.

En detalle, el sector de administración centralizada disminuyó su plantilla en un 0,7%, pasando de 39.272 a 39.011 empleados. La administración descentralizada también experimentó una caída del 0,3%, con una reducción de 116.960 a 116.571 trabajadores. Por el contrario, la administración desconcentrada fue el único sector que mostró crecimiento, aumentando un 1,3% y sumando 284 empleos, llegando a 22.534.

Otros entes públicos redujeron su personal en un 0,3%, con una baja de 14.148 a 14.103 empleados. En empresas y sociedades del Estado, la pérdida fue de 374 puestos en noviembre, lo que implica una caída del 0,4% y deja un total de 89.566 empleados.

En lo que va de 2025, la APN acumuló una reducción del 6,06% en su plantilla, pasando de casi 300.000 empleados a 281.785. En términos absolutos, entre enero y noviembre, se perdieron 18.178 puestos de trabajo.

Si se considera el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, el total de empleados públicos disminuyó desde 333.784 en enero de 2024 hasta los niveles actuales, reflejando una caída del 15,57% en la Administración Pública Nacional.