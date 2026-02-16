A poco más de cuatro meses del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni comenzó a definir la lista definitiva de convocados. En ese escenario, tres situaciones médicas encendieron luces de alerta en la Albiceleste.

Juan Foyth, baja confirmada

El caso más contundente es el de Juan Foyth. El defensor sufrió el 24 de enero la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda en un partido con el Villarreal CF.

Publicidad

La lesión demandó intervención quirúrgica y un tiempo estimado de recuperación de entre cuatro y ocho meses, lo que lo deja definitivamente afuera de la Copa del Mundo. Si bien no era titular indiscutido, su polifuncionalidad le daba variantes importantes al banco argentino.

Gio Lo Celso, otra vez en duda

La situación de Giovani Lo Celso también genera preocupación. El mediocampista del Real Betis sufrió una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho y estará, al menos, dos meses inactivo.

Publicidad

La historia remite inevitablemente a lo ocurrido antes del Mundial de Qatar 2022, cuando una lesión muscular lo dejó fuera de la lista definitiva. Cuando está en plenitud física, Lo Celso es una pieza clave y un socio ideal para Lionel Messi. Sin embargo, la reiteración de problemas musculares siembra dudas sobre su llegada en óptimas condiciones.

En caso de ausencia, nombres como Exequiel Palacios, Franco Mastantuono, Paulo Dybala o Alan Varela aparecen como alternativas en un mediocampo donde las variantes abundan.

Publicidad

Tagliafico, la mayor inquietud

El tercer caso es el de Nicolas Tagliafico, quien sufrió un esguince de tobillo tras un golpe en un partido ante Young Boys por la Europa League.

Si bien la lesión no parece impedirle llegar al Mundial, la falta de una fecha concreta de retorno preocupa. El lateral izquierdo es una fija para Scaloni y la Albiceleste no cuenta con demasiadas variantes naturales en ese sector.

Como reemplazante inmediato aparece Marcos Acuna, aunque su presente irregular abre la puerta a otros nombres como Valentín Barco o Facundo Medina.

Decisiones clave en el horizonte

Las próximas semanas serán determinantes para el cuerpo técnico. Con Foyth ya descartado y Lo Celso y Tagliafico en plena recuperación, Scaloni deberá evaluar no solo el talento sino también el estado físico de cada jugador.

El reloj avanza y la Selección, que buscará defender su corona, comienza a transitar el tramo final hacia una nueva cita mundialista con algunas preocupaciones que aún esperan respuesta.