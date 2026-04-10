Caso Ángel: la Fiscalía confirmó lesión cerebral y apuntan a su madre

La investigación por la muerte de Ángel, el niño de cuatro años fallecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, continúa avanzando con nuevas definiciones judiciales en las últimas horas.

El fiscal que interviene en la causa, Cristian Olazábal, confirmó que el examen interno realizado al cuerpo del menor detectó la presencia de una lesión cerebral, cuyo origen aún no fue determinado. El funcionario indicó que no se hallaron, en una primera evaluación médica, signos externos de violencia.

Sin embargo, la investigación se centra ahora en establecer cómo se produjo esa lesión y en qué contexto ocurrió la muerte del niño, que ingresó en estado crítico al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Olazábal señaló que las principales personas bajo sospecha son la madre del niño y su pareja, quienes estuvieron con Ángel en las horas previas al fallecimiento. Ambos fueron notificados de su situación procesal, aunque todavía no fueron sometidos a una audiencia judicial formal.

En paralelo, se analiza la historia clínica del menor y los antecedentes familiares, en el marco de la reconstrucción de los hechos previos a su muerte.

El padre del niño se presentó ante la Justicia el lunes por la mañana, cuando denunció la situación tras ser informado del cuadro de salud del menor. Según consta en la investigación, el niño había sido revinculado con su madre biológica aproximadamente un mes antes del hecho.

Desde el Ministerio Público Fiscal también se indicó que no existen registros previos de lesiones o violencia directa contra el niño en los antecedentes médicos revisados hasta el momento.

La causa continúa en etapa investigativa, con la recolección de testimonios y peritajes que buscan determinar el origen de la lesión cerebral detectada y las circunstancias exactas del fallecimiento.