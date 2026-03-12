Con antorchas encendidas y consignas por mejoras salariales, docentes sanjuaninos protagonizaron este miércoles por la noche una movilización en el microcentro capitalino. La protesta se concentró en la Plaza 25 de Mayo, donde alrededor de 250 educadores se reunieron pasadas las 20 para sostener el reclamo salarial que mantienen con el Gobierno provincial.

La marcha se realizó pese a que los gremios decidieron suspender el paro que habían anunciado para esta semana, luego de que la Subsecretaría de Trabajo aplicara la nueva normativa laboral que establece a la educación como servicio esencial y obliga a garantizar un mínimo del 75% de funcionamiento de las escuelas durante las medidas de fuerza.

La movilización comenzó en las escalinatas de la Catedral de San Juan. Desde allí, los docentes iniciaron un recorrido alrededor de la Plaza 25 de Mayo portando antorchas y banderas gremiales, en una manifestación que se extendió por poco más de una cuadra.

Tras rodear el principal paseo público de la capital, la columna avanzó por las calles del microcentro hasta llegar a la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada sobre calle Santa Fe. El objetivo fue expresar el rechazo a la aplicación de la nueva normativa laboral que, según los gremios, limita las posibilidades de llevar adelante medidas de fuerza en el sector educativo.

La protesta fue encabezada por los tres gremios que representan a los docentes en la negociación salarial con el Ejecutivo provincial: UDAP, UDA y AMET. Durante la movilización, los dirigentes sindicales tomaron la palabra para ratificar la continuidad del reclamo y remarcar que la suspensión del paro no implica el fin del conflicto.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, destacó la presencia de los docentes en la manifestación y remarcó el mensaje que buscaron transmitir con la movilización nocturna. “Acá está la docencia y decimos: estamos presentes”.

Por su parte, la secretaria general de UDA, Karina Navarro, insistió en que el eje del conflicto continúa siendo la situación salarial del sector. “Nosotros venimos planteando que el salario de los docentes debe mejorar”.

Desde AMET, el secretario adjunto Adrián Ruiz también cuestionó la falta de avances en la mesa de negociación con el Gobierno provincial. “Esto es lo que venimos hablando hace mucho tiempo, manifestándoles, y el Gobierno duda de lo que nosotros planteamos en la mesa”, señaló.

La marcha se desarrolló en un clima de calma, con los docentes recorriendo el centro capitalino mientras sostenían sus reclamos. La utilización de antorchas buscó darle visibilidad a la protesta luego de que decidieran suspender el paro para evitar sanciones o descuentos salariales derivados de la nueva normativa laboral.

Este escenario marca la antesala de una nueva reunión paritaria entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes. El encuentro fue convocado para este jueves a las 14 en el Centro Cívico y se espera que en esa instancia ambas partes intenten acercar posiciones para destrabar el conflicto.

En ese marco, los sindicatos mantienen la expectativa de que el Ejecutivo provincial presente una propuesta salarial que permita recomponer los ingresos del sector y evitar la profundización de las medidas de protesta.