La investigación por la golpiza sufrida por Juan Manuel Salvalaggio continúa avanzando en la Justicia provincial con nuevas medidas procesales. En una reciente audiencia del legajo fiscal, la fiscal Daniela Pringles expuso ante el juez el estado de la investigación y abordó un planteo presentado por la defensa de uno de los imputados, que solicitó la producción de distintas pruebas que, según argumentaron, aún no habían sido diligenciadas. La instancia judicial permitió revisar el estado del expediente y ordenar la producción de medidas pendientes mientras el Ministerio Público Fiscal avanza en la preparación de la acusación formal.

Según explicó la fiscal Daniela Pringles, la audiencia fue solicitada por la defensa en el marco del legajo que involucra a los imputados Tomsig y Quiroga. “Se realizó una audiencia en el legajo fiscal contra los señores Tomsig y Quiroga a partir de un pedido de la defensa respecto de algunas medidas de prueba que estaban pendientes de diligenciamiento y que habían sido solicitadas a la fiscalía”, señaló.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, parte del planteo se debió a un malentendido en relación con informes que ya se encontraban en poder del Ministerio Público Fiscal. “La audiencia fue bastante laxa porque algunas cuestiones se debieron a confusiones. Hay elementos que la fiscalía ya posee y otros que estaban en proceso de recopilación”, explicó Pringles. En ese marco, el juez interviniente dispuso organizar el material probatorio restante para avanzar con mayor claridad en la etapa final de la investigación.

La etapa final de la investigación

La causa se encuentra en una instancia avanzada, aunque aún resta revisar una importante cantidad de evidencia incorporada al expediente. “La fiscalía ya tiene la pieza acusatoria bastante avanzada y actualmente estamos terminando de depurar pruebas, especialmente aquellas vinculadas con material tecnológico, que es lo que más tiempo está demandando”, indicó la fiscal.

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El expediente se vincula con la agresión que sufrió Salvalaggio, un hecho por el cual los autores materiales ya fueron juzgados y condenados por la Justicia. “Es importante señalar que los autores materiales ya fueron condenados. La sentencia fue confirmada en la instancia de apelación y el recurso de casación fue desestimado, por lo que esas condenas se encuentran firmes”, precisó Pringles.

La imputación contra los presuntos autores intelectuales

La investigación actual apunta a determinar la responsabilidad de quienes habrían ordenado el ataque. Según explicó la fiscal, la legislación no establece diferencias en cuanto a la responsabilidad penal entre quienes ejecutan el hecho y quienes lo organizan.

“La ley equipara al autor material con el autor intelectual. Ambos se encuentran contemplados dentro del mismo artículo, por lo que la responsabilidad penal y la escala de pena son equivalentes”, explicó. En ese sentido, detalló que los imputados Tomsig y Quiroga se encuentran acusados por el delito de lesiones graves agravadas por el pago o promesa remuneratoria y por la intervención de varias personas.

De acuerdo con la fiscalía, esa figura penal contempla penas que van desde los tres hasta los diez años de prisión. “Los autores materiales fueron condenados inicialmente a seis años de prisión y luego, tras la revisión de la sentencia, la pena quedó fijada en cuatro años y seis meses de cumplimiento efectivo”, recordó Pringles.

Posible elevación a juicio

En cuanto a los próximos pasos procesales, la fiscal explicó que la investigación penal preparatoria tiene plazo hasta abril, aunque no se descarta que la acusación sea presentada antes de esa fecha.

“La acusación se encuentra prácticamente lista y estimamos que podremos avanzar con la elevación a juicio en breve. De todos modos, si no se logra concluir dentro del plazo vigente, solicitaremos una prórroga de la investigación”, señaló.

Respecto de la eventual pena que solicitará el Ministerio Público Fiscal, Pringles adelantó que se mantendrá una escala similar a la aplicada a los autores materiales. “La pretensión punitiva es de cuatro años y seis meses de prisión, aunque entendemos que la conducta de quien paga para que se cometa el hecho puede resultar incluso más temeraria”, sostuvo.

Mientras tanto, los imputados continúan atravesando el proceso judicial en libertad. “Ambos presuntos autores intelectuales están transitando el proceso en libertad mientras se define la elevación a juicio”, concluyó la fiscal.