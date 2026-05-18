Las hemorroides son una de las afecciones más frecuentes, pero también una de las menos habladas. La vergüenza, el miedo y la automedicación hacen que muchas personas demoren la consulta médica y convivan durante meses con dolor, sangrado o molestias que afectan su calidad de vida. En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, “nos visita el doctor Rubén Balmaceda, cirujano y coloproctólogo”, quien explicó cuándo preocuparse, qué hábitos empeoran el cuadro y cuáles son los tratamientos más efectivos.

“Se cree que el 50% de las personas tuvimos o vamos a tener síntomas hemorroidales en algún momento de nuestra vida”, señaló el especialista. Sin embargo, advirtió que la mayoría de los pacientes intenta primero resolver el problema por su cuenta. “La gente tiende a buscar tratamientos de automedicación o tratamientos alternativos antes de consultar con el profesional”, explicó.

Según Balmaceda, esto provoca que muchos lleguen a la consulta en etapas más avanzadas y con síntomas más difíciles de tratar. Aunque aclaró que una molestia leve o una pequeña gota de sangre aislada no siempre representan una urgencia, insistió en la importancia de no dejar pasar demasiado tiempo. “Si el síntoma se prolonga, se perpetúa o se agrava, hay que consultar”, afirmó.

Qué son las hemorroides y cuáles son los síntomas

El coloproctólogo explicó que las hemorroides son tejidos normales del canal anal y que todas las personas las tienen. “Son pequeñas almohadillas cuya función es ayudar a que el ano cierre de manera hermética”, detalló. El problema aparece cuando esos tejidos se inflaman o generan síntomas, situación que se conoce como enfermedad hemorroidal.

Entre las causas más frecuentes mencionó la predisposición genética, responsable de aproximadamente el 60% de los casos. También señaló factores cotidianos que favorecen su aparición: estreñimiento, sedentarismo, exceso de peso, embarazo y una dieta pobre en fibra.

Uno de los síntomas más comunes es el sangrado rojo brillante al evacuar. También puede aparecer dolor o un bulto en la zona anal, especialmente después de realizar esfuerzo. “El paciente siente que sale un tejido después de hacer caca. A veces vuelve solo y otras veces tiene que introducirlo nuevamente”, describió el médico.

Además, alertó sobre la importancia de diferenciar las hemorroides de otras enfermedades. “El 99% de las veces son hemorroides, pero un pequeño porcentaje puede ser otra patología más grave”, indicó, en referencia a enfermedades del recto o incluso tumores.

Los hábitos que empeoran el problema

Durante la entrevista, Balmaceda remarcó que muchos hábitos diarios favorecen el empeoramiento de las hemorroides. “Lo peor son los hábitos negativos relacionados con la defecación”, expresó. Entre ellos mencionó pasar demasiado tiempo sentado en el inodoro, especialmente usando el celular o leyendo.

“El ser humano no está diseñado para evacuar sentado. La posición natural es en cuclillas”, explicó. Por eso, recomendó utilizar un pequeño banquito debajo de los pies para elevar las rodillas y facilitar una postura más natural.

El especialista también insistió en aumentar el consumo de fibra. “Los argentinos consumimos la mitad de la fibra recomendada”, aseguró. Además, aconsejó hacer actividad física, evitar el tabaquismo y mantener una buena hidratación para mejorar la salud intestinal.

Tratamientos y consulta temprana

Uno de los mayores temores de los pacientes es la cirugía. Sin embargo, Balmaceda aclaró que “el 90% de los pacientes no necesita operarse”. En la mayoría de los casos, el tratamiento se basa en cambios de hábitos, dieta, cremas y medicación.

Cuando el cuadro es más avanzado, existen tratamientos mini invasivos como la fotocoagulación láser. “Hoy podemos destruir el tejido enfermo con láser sin necesidad de cortar”, explicó.