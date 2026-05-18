River vs Belgrano: los memes revivieron el descenso de 2011

Belgrano de Córdoba se metió en la final del Torneo Apertura tras eliminar por penales a Argentinos Juniors y las redes sociales explotaron con memes y cargadas.

El foco estuvo puesto en el penal fallado por Enzo Pérez, reconocido hincha de River Plate, quien desperdició la chance de clasificar al Bicho.

Los hinchas de Boca Juniors no tardaron en reaccionar y rápidamente aparecieron publicaciones recordando el descenso de River en 2011, justamente ante Belgrano.

Las imágenes del penal de Mariano Pavone, las tribunas teñidas de celeste y distintas chicanas sobre la final del próximo 24 de mayo inundaron X, Instagram y TikTok.

Ahora, River Plate y Belgrano de Córdoba volverán a cruzarse en Córdoba en un partido que ya empezó a jugarse en redes sociales.