La final del Torneo Apertura ya tiene protagonistas, sede y horario confirmados. River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentarán el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes para definir al nuevo campeón del certamen.

El Millonario llegó a la definición luego de vencer 1-0 a Rosario Central en una semifinal disputada en el Monumental. Del otro lado, el Pirata logró el pase tras eliminar por penales a Argentinos Juniors después de empatar 1-1 en La Paternal.

Pese a que Belgrano jugará en su provincia, la Liga Profesional mantuvo la sede elegida previamente. El reglamento del torneo establece que las localías no se modifican aunque uno de los finalistas dispute habitualmente sus partidos en ese estadio o jurisdicción.

El encuentro contará con tiempo suplementario en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios. Si la igualdad persiste tras los 30 minutos extra, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Además del título, el ganador obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar el Trofeo de Campeones 2026 frente al vencedor del Torneo Clausura.

River Plate buscará cortar una sequía de más de dos años sin títulos locales. El conjunto dirigido actualmente por Eduardo Coudet llegó a la final tras finalizar segundo en la Zona B y superar una serie de playoffs cargada de dramatismo.

Por su parte, Belgrano de Córdoba intentará coronar una campaña histórica luego de eliminar a uno de los equipos más sólidos del campeonato y meterse en una definición que promete un estadio repleto y una fuerte presencia de ambas hinchadas.