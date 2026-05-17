Una motocicleta de alta cilindrada con pedido de secuestro en la provincia de Mendoza fue recuperada por efectivos policiales en el departamento 25 de Mayo, luego de que dos sospechosos abandonaran el rodado y escaparan a pie hacia un descampado.

El procedimiento se desarrolló en calle Costa Canal, entre calles 7 y 8, cuando personal de la Comisaría 10ª llevó adelante tareas investigativas en la zona. En ese contexto, los uniformados observaron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de gran cilindrada, lo que llamó la atención debido a que no es habitual ver ese tipo de vehículos en el lugar.

Ante esa situación, los efectivos intentaron entrevistarlos, pero los ocupantes del rodado intentaron darse a la fuga. En medio de la maniobra, perdieron el control de la motocicleta y cayeron al suelo. De inmediato, ambos abandonaron el vehículo y escaparon a pie hacia el interior de un descampado con abundante vegetación, logrando perderse de vista entre los matorrales.

Tras asegurar la zona, el personal policial inspeccionó el rodado abandonado y constató que se trataba de una motocicleta marca Bajaj, modelo Dominar 400 cc, de color negro con gris, que no presentaba dominio colocado.

Posteriormente, se realizó la consulta correspondiente a través de la frecuencia policial, donde se informó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente, relacionado con un hecho denunciado en la provincia de Mendoza.

Finalmente, la motocicleta fue trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones legales correspondientes. En tanto, los autores del hecho no fueron localizados hasta el momento y continúan las tareas para dar con su paradero.