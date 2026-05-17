Un hombre de 71 años quedó a disposición de la Justicia luego de que efectivos policiales secuestraron un arma de fuego y una importante cantidad de municiones durante un allanamiento realizado en el departamento Caucete.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Paso de los Andes sin número, en la zona de Pozo de los Algarrobos, frente a la Escuela Obispo Zapata. La medida fue ordenada por el Juzgado de Paz Letrado de Caucete y ejecutada por personal de la Comisaría 9ª, en el marco de una investigación en curso.

El hombre que vive frente a una escuela tenía la escopeta y gran cantidad de municiones.

Al ingresar al domicilio, los uniformados realizaron una inspección del lugar y encontraron una escopeta marca Baito, modelo Reuna. Junto al arma, también hallaron un total de 24 cartuchos calibre 36 y municiones de distintos calibres, entre ellos 16, 32 largo, 32 corto y 38, lo que motivó el inmediato secuestro del material.

Tras el hallazgo, intervino personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes y aseguró los elementos bajo cadena de custodia. Posteriormente, tanto el arma como las municiones fueron trasladadas a la División Criminalística para su análisis técnico y balístico.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, la fiscal Yanina Galante, de la UFI Flagrancia, dispuso que el morador del inmueble, identificado como Flores, de 71 años, quedara vinculado a la causa por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego sin la debida autorización legal.

El avance de la investigación quedó supeditado a los resultados de las pericias y a la acreditación de la procedencia del arma secuestrada, así como a la situación procesal del imputado.