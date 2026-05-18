El Centro Cultural Conte Grand volvió a ser escenario de uno de los encuentros más convocantes de la cultura geek en San Juan. Durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo, cientos de jóvenes, adultos y familias participaron de la sexta edición del evento friki que ya se transformó en un clásico para los amantes del anime, los videojuegos y el cosplay: la Expo Anime.

Había más de 40 emprendedores.

La masiva convocatoria dejó en evidencia el crecimiento que tuvo el evento en los últimos años. Los pasillos estuvieron colmados durante gran parte de ambas jornadas y el espacio habitual comenzó a mostrarse insuficiente frente a una comunidad que sigue sumando seguidores en toda la provincia.

En el escenario principal se presentaron distintos grupos de baile que animaron la jornada con coreografías y shows en vivo.

Con un escenario central, competencias de baile, música y una feria con más de 40 emprendedores locales, el Conte Grand cambió completamente su aspecto habitual. Entre puestos de figuras coleccionables, accesorios, mangas y artículos temáticos, los cosplayers se llevaron gran parte de las miradas.

El Conte Grand quedó colmado durante una nueva edición del evento geek.

DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar y habló con varios de los participantes que sorprendieron con producciones elaboradas y personajes reconocidos del anime, videojuegos y películas. Una de ellas fue Luciana Lima, quien asistió caracterizada como Celestial Ludenberg, personaje de la saga Danganronpa. “Me llamaron muchísimo la atención lo que es la peluca”, contó sobre la elección de su cosplay. Además, explicó que el traje le llevó varios meses de preparación: “Lo empecé a mitad de 2025 y lo retomé ahora para este evento”.

Personaje Celestial Ludenberg.

También estuvieron Valentina Anzorena y Kevin Molina, quienes recrearon a Leon S. Kennedy y Ada Wong, personajes del videojuego Resident Evil 4 Remake. La pareja aseguró que la idea llevaba años pendiente. “Hace nueve años dijimos que teníamos que hacer esto y nunca lo hicimos. Ahora lo hicimos y acá estamos”, comentaron.

Personajes de Resident Evil 4 Remake.

Entre los asistentes apareció además una familia completa que decidió sumarse a la experiencia. Emanuel Centero llegó caracterizado como Choso, mientras que el pequeño Haakon representó a Sukuna, ambos personajes del anime Jujutsu Kaisen. Por su parte, Eliana Centero eligió disfrazarse de Alicia, del clásico Alicia en el País de las Maravillas. “Venimos a disfrutar en familia más que nada”, señalaron durante la recorrida.

La familia disfrutó del evento.

La familia contó que la confección de los trajes les demandó cerca de cuatro días de trabajo, ya que muchos elementos fueron realizados desde cero. Uno de los detalles que más llamó la atención del público fue el conejo que acompañaba el personaje de Alicia. “A todos les llama más la atención el conejo. Teníamos que incluirlo, porque es el que llevamos siempre y lo mandamos a todos lados”, comentaron entre risas.

Otra de las cosplayers destacadas fue Martina Hevilla, quien interpretó a Maomao, protagonista de “Los diarios de la boticaria”. “Es un personaje en el que me veo bastante reflejada y me resulta muy cómica, me pareció una tipa graciosa. Y me gustó mucho y hace dos años dije: 'Por mi cumpleaños quiero este cosplay'”, expresó.

Personaje de Maomao.

No todos optaron por personajes de anime. Joaquín Trimborn, Lautaro Balmaceda y Facundo Ortuño eligieron una temática militar inspirada en videojuegos como Call of Duty y Counter Strike. “Nos gusta la milicia y nos juntamos a juegar videojuegos de ese estilo”, explicaron.

Recrearon personajes militares.

La variedad de personajes, estilos y edades volvió a marcar el espíritu del encuentro. Durante las dos jornadas se pudieron ver atuendos inspirados en series japonesas, videojuegos clásicos, películas, universos de fantasía y cultura pop.

Con una convocatoria que volvió a crecer y espacios totalmente desbordados de público, la sexta edición del evento friki dejó una conclusión clara: el fenómeno geek en San Juan sigue expandiéndose y el Conte Grand ya empieza a quedar chico para una comunidad cada vez más grande.