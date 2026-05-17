El Slam Reloj de Arena continúa expandiendo sus fronteras en San Juan y llega por primera vez al departamento de Albardón. En esta quinta edición, el evento de poesía oral busca profundizar su carácter popular al mudarse a la Biblioteca Popular San Martín, una institución con más de 110 años de historia ubicada frente a la plaza departamental. La cita será este sábado 23 de mayo y, a diferencia de ediciones anteriores, contará con entrada libre y gratuita para todo el público.

Santiago Castillo, referente de la librería Baker Street y organizador del evento, explicó a DIARIO HUARPE que la elección del lugar no fue casual: "Buscamos espacios populares y la biblioteca se recopó, la verdad. Ellos vieron una publicación en Instagram nuestra y nos hablaron porque estaban interesados en hacer más actividades". El organizador destacó que el objetivo principal de este traslado es la democratización cultural: "La idea ahora es anclar el evento en el territorio y sumar a más gente también".

Una jornada con de todo

El evento no se limitará únicamente a la competencia de poesía, sino que integrará diversas expresiones artísticas para ofrecer una tarde completa en el espacio verde de la biblioteca. La grilla incluye una feria editorial gratuita para feriantes, una obra de teatro, música de una banda en vivo y una "suelta de libros".

"Va a tener un poco de los condimentos que ya tenía antes. Va a haber feria, va a haber una obra de teatro, va a estar el slam de poesía y va a haber una banda en vivo", detalló Castillo.

La competencia propiamente dicha espera contar con unos 10 participantes, entre escritores locales de Albardón y poetas que viajan desde la ciudad de San Juan. Según el organizador, se busca que la disciplina llegue a nuevos públicos y que más personas se animen a tomar el micrófono:

"Tratamos más que nada de que la competencia llegue a nuevos públicos, que nueva gente se anime a leer tanto en el micrófono abierto como en la competencia en sí".

El auge de la propuesta

El crecimiento del Slam en la provincia ha sorprendido a sus propios gestores, alcanzando convocatorias de hasta 100 personas en ediciones pasadas y logrando una fuerte repercusión en plataformas digitales. Castillo reflexionó sobre este fenómeno que desafía los prejuicios sobre el género:

Por ahí se cree que la poesía es algo de nicho, algo cerrado, pero la verdad que tiene bastante convocatoria ya y se suma gente que viene del ámbito de la música o el teatro".

Como ejemplo de este alcance masivo, el organizador mencionó el impacto de los videos de las competencias anteriores, como el de un gaucho de los Carcitos Barzola que superó las 130.000 reproducciones. "Eso es sorprendente para lo que son los números de la poesía y que uno piensa que es para un ámbito restringido", concluyó Castillo.

Dato

Para quienes deseen participar como competidores o feriantes, las convocatorias siguen abiertas a través de las redes sociales oficiales del Slam Reloj de Arena, donde se encuentran los formularios de inscripción, o al número 2646609410 (Librería Baker Street).