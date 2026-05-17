Un operativo policial realizado este domingo al mediodía en un boliche de Capital terminó con la clausura del local, varios detenidos y efectivos agredidos, tras detectarse un “after” clandestino que seguía en plena actividad fuera de todo marco legal.

El procedimiento comenzó a las 11:28, luego de un llamado al 911 que alertó por música a alto volumen en la zona de Avenida Libertador. Al llegar, personal del Comando Urbano constató que en el interior del boliche funcionaba una fiesta ilegal con cerca de 100 personas que continuaban bailando en pleno día.

Según fuentes policiales, al intentar intervenir y poner fin al evento, los efectivos fueron recibidos con empujones y golpes por parte de algunos asistentes que se resistían a abandonar el lugar. Como consecuencia, un oficial sufrió golpes en el rostro y su compañera de patrulla resultó afectada durante un forcejeo, aunque ninguno presentó lesiones de gravedad.

Ante la situación, se solicitó refuerzo y en pocos minutos el lugar quedó rodeado por móviles policiales. Con apoyo de personal de Leyes Especiales, se procedió a la clausura inmediata del local por tratarse de un evento público no autorizado y en infracción al Código de Faltas.

La intervención derivó además en la aprehensión de varios involucrados, quienes fueron trasladados a la Comisaría 4ª y otras dependencias policiales para su identificación y puesta a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la fiscalía, que ordenó la revisión médica de los efectivos agredidos para certificar las lesiones. En caso de confirmarse, se avanzará con denuncias penales por agresiones, con intervención de la UFI Genérica.