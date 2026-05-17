Dos hombres fueron detenidos en Pocito luego de ser sorprendidos por la Policía de San Juan mientras circulaban con una bicicleta que había sido denunciada como robada. El procedimiento se concretó durante recorridas preventivas realizadas por personal del Comando Radioeléctrico Sur.

El hecho ocurrió en calle Frías, antes de su intersección con Agustín Gómez, donde los efectivos observaron a dos sujetos trasladándose en una bicicleta que coincidía con las características de una recientemente sustraída. Ante esa situación, procedieron a identificarlos y constataron que los suejtos son hermanos de apellido Morales, de 19 años, y 26 años, ambos con domicilio en el barrio San Martín.

Durante el control, los uniformados verificaron que los hombres llevaban una bicicleta marca Moove, de color verde oscuro, la cual coincidía con la denunciada como robada.

Al ser consultados sobre la procedencia del rodado, los sospechosos manifestaron que lo habían adquirido a un hombre en el barrio Teresa de Calcuta. Sin embargo, esa versión no logró acreditar la legítima tenencia del bien.

Frente a ello, el personal policial dio intervención al sistema acusatorio y mantuvo comunicación con el fiscal de turno, el Dr. Alejandro Solera, quien dispuso que ambos quedaran vinculados a una causa por el delito de encubrimiento.

En tanto, la bicicleta fue secuestrada y trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.