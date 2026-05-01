La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió este viernes un mensaje por el Día del Trabajador en el que destacó el valor del empleo y dejó una referencia política al mencionar la “incertidumbre” que viven muchos argentinos, en medio de las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza.

A través de su cuenta de X, la titular del Senado vinculó la fecha con la figura de San José Obrero y remarcó la importancia del trabajo como herramienta de dignidad, responsabilidad y sostén familiar.

“San José enseñó que el trabajo es vocación y responsabilidad”, escribió Villarruel, al tiempo que destacó que el carpintero “cumplió su deber con fidelidad, sosteniendo a la Sagrada Familia con humildad y fortaleza”.

En otro tramo del mensaje, la vicepresidenta hizo referencia a la situación económica y social que atraviesan muchos trabajadores. “¡Cuántos argentinos hoy se parecen a él! Hombres y mujeres que madrugan, que luchan contra la incertidumbre, que no bajan los brazos y que confían en que el esfuerzo honrado siempre vale la pena”, expresó.

La publicación se produjo en un contexto de tensión política dentro del oficialismo y de creciente distancia entre Villarruel y el presidente Javier Milei, una relación que mantiene cortocircuitos desde hace varios meses.

Además, la vicepresidenta pidió por quienes no tienen empleo y reclamó defender la cultura del trabajo. “Pidamos a San José Obrero que interceda por quienes no tienen empleo, que proteja a los trabajadores, que cuide a nuestras familias y que inspire a quienes tenemos responsabilidades públicas a defender la cultura del trabajo”, señaló.

Por último, Villarruel deseó que el trabajo sea “fuente de sustento, pero también de orgullo y realización” y cerró su mensaje con un saludo por el 1° de Mayo dirigido a los trabajadores argentinos.