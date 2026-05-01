Viernes 01 de Mayo
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Victoria Villarruel saludó a los trabajadores: “Luchan contra la incertidumbre”

La vicepresidenta publicó un mensaje por el Día del Trabajador en el que destacó el valor del esfuerzo y mencionó la “incertidumbre” que atraviesan muchos argentinos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Villarruel publicó un mensaje por el Día del Trabajador. 

La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió este viernes un mensaje por el Día del Trabajador en el que destacó el valor del empleo y dejó una referencia política al mencionar la “incertidumbre” que viven muchos argentinos, en medio de las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza.

A través de su cuenta de X, la titular del Senado vinculó la fecha con la figura de San José Obrero y remarcó la importancia del trabajo como herramienta de dignidad, responsabilidad y sostén familiar.

“San José enseñó que el trabajo es vocación y responsabilidad”, escribió Villarruel, al tiempo que destacó que el carpintero “cumplió su deber con fidelidad, sosteniendo a la Sagrada Familia con humildad y fortaleza”.

En otro tramo del mensaje, la vicepresidenta hizo referencia a la situación económica y social que atraviesan muchos trabajadores. “¡Cuántos argentinos hoy se parecen a él! Hombres y mujeres que madrugan, que luchan contra la incertidumbre, que no bajan los brazos y que confían en que el esfuerzo honrado siempre vale la pena”, expresó.

La publicación se produjo en un contexto de tensión política dentro del oficialismo y de creciente distancia entre Villarruel y el presidente Javier Milei, una relación que mantiene cortocircuitos desde hace varios meses.

Además, la vicepresidenta pidió por quienes no tienen empleo y reclamó defender la cultura del trabajo. “Pidamos a San José Obrero que interceda por quienes no tienen empleo, que proteja a los trabajadores, que cuide a nuestras familias y que inspire a quienes tenemos responsabilidades públicas a defender la cultura del trabajo”, señaló.

Por último, Villarruel deseó que el trabajo sea “fuente de sustento, pero también de orgullo y realización” y cerró su mensaje con un saludo por el 1° de Mayo dirigido a los trabajadores argentinos.

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