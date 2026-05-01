Una jornada de entrenamiento militar terminó en tragedia este jueves en la provincia de Santa Fe. El sargento del Ejército Argentino, Diego Gonzalo Frías, de 38 años, falleció tras sufrir una descompensación mientras realizaba prácticas de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, ubicado en la ciudad de Santo Tomé.

El incidente se registró minutos después del mediodía, durante una serie de ejercicios acuáticos programados junto a otros efectivos de la fuerza. Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional I, Frías, oriundo de Buenos Aires, sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena actividad.

Atención de urgencia

Tras ser asistido inicialmente en el lugar por personal médico del cuartel, el suboficial fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de la capital santafesina. A pesar del esfuerzo de los profesionales y de haber ingresado al área de terapia intensiva, su estado se agravó con el correr de las horas.

Cerca de las 16:45, los médicos confirmaron el deceso del sargento debido a una falla multiorgánica derivada del cuadro inicial. Por el momento, la justicia y las autoridades militares investigan el contexto exacto en el que se produjo la descompensación para esclarecer si hubo factores externos en el fatal episodio.

Pesar institucional

El Ejército Argentino utilizó sus redes oficiales para confirmar la triste noticia y enviar sus condolencias a los seres queridos del militar. "Con hondo pesar, informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento", expresaron en un comunicado.

La comunidad militar de la zona se encuentra conmocionada por la pérdida de un efectivo joven y con experiencia en las tareas anfibias de la unidad.