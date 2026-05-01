El Gobierno nacional confirmó que reabrirá la sala de periodistas de la Casa Rosada y que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a brindar una conferencia de prensa el próximo lunes 4 de mayo a las 11 de la mañana.

La decisión fue tomada luego de la presentación del funcionario en la Cámara de Diputados, donde defendió su gestión y respondió cuestionamientos vinculados a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La sala de prensa permanecía cerrada desde el 23 de abril, tras un incidente con el canal TN. Según explicó el Ejecutivo, se difundieron grabaciones realizadas en pasillos internos de la Casa Rosada, situación que consideraron un hecho que comprometía la seguridad del edificio y que incumplía las normas internas.

Desde entonces, Adorni no había vuelto a tener contacto formal con los medios. Su última aparición pública había sido durante el informe de gestión en Diputados, donde aseguró: “No voy a renunciar”.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) un análisis detallado sobre el patrimonio del funcionario y los movimientos financieros de su entorno familiar.

La investigación busca determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni puede justificarse con los ingresos y bienes declarados ante la Oficina Anticorrupción.

En paralelo, dentro del oficialismo consideran clave retomar la agenda pública y reforzar la comunicación política. Tras la extensa exposición del jefe de Gabinete en el Congreso, sectores del Gobierno señalaron que buscarán acelerar la actividad legislativa y recuperar protagonismo en la escena política.

La próxima conferencia de prensa marcará el regreso formal del contacto entre la Casa Rosada y los periodistas acreditados luego de una semana de restricciones en el acceso a la sala de prensa.