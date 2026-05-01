Nicolás Cabré volvió a recordar su participación en el Ironman 70.3 realizado en San Juan y compartió en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas de la competencia que se disputó a fines de marzo.

“Algunas fotos del 70.3 de San Juan”, escribió el actor argentino en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que reflejan distintos momentos de la prueba.

En las publicaciones se lo puede ver atravesando las tres disciplinas que conforman el Ironman: el tramo de natación, el recorrido en bicicleta y la etapa final de running.

Las fotografías muestran al actor durante el inicio en el agua, luego pedaleando por distintos paisajes sanjuaninos y finalmente completando la carrera a pie, una de las instancias más exigentes del circuito.

La participación de Cabré en la competencia había generado repercusión en marzo debido a su perfil público y al nivel de preparación física que demanda este tipo de pruebas de resistencia.

El Ironman 70.3 de San Juan reunió a atletas profesionales y amateurs de distintos puntos del país y del exterior, consolidando nuevamente a la provincia como sede de eventos deportivos internacionales.

En ese contexto, la presencia de figuras reconocidas como Cabré aportó visibilidad a la competencia y despertó interés entre seguidores del deporte y del espectáculo.