Viernes 01 de Mayo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Cultura > En redes

Nicolás Cabré mostró fotos inéditas del Ironman en San Juan

El actor publicó imágenes inéditas de su participación en el Ironman 70.3 en San Juan. En las fotos se lo ve atravesando las etapas de natación, ciclismo y running de la exigente competencia internacional.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Algunas de las fotos que publicó el actor. 

Nicolás Cabré volvió a recordar su participación en el Ironman 70.3 realizado en San Juan y compartió en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas de la competencia que se disputó a fines de marzo.

“Algunas fotos del 70.3 de San Juan”, escribió el actor argentino en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que reflejan distintos momentos de la prueba.

En las publicaciones se lo puede ver atravesando las tres disciplinas que conforman el Ironman: el tramo de natación, el recorrido en bicicleta y la etapa final de running.

Las fotografías muestran al actor durante el inicio en el agua, luego pedaleando por distintos paisajes sanjuaninos y finalmente completando la carrera a pie, una de las instancias más exigentes del circuito.

La participación de Cabré en la competencia había generado repercusión en marzo debido a su perfil público y al nivel de preparación física que demanda este tipo de pruebas de resistencia.

El Ironman 70.3 de San Juan reunió a atletas profesionales y amateurs de distintos puntos del país y del exterior, consolidando nuevamente a la provincia como sede de eventos deportivos internacionales.

En ese contexto, la presencia de figuras reconocidas como Cabré aportó visibilidad a la competencia y despertó interés entre seguidores del deporte y del espectáculo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD