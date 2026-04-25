La causa Vialidad ingresó en una etapa clave tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó avanzar con la tasación y ejecución de bienes de los condenados para cubrir el monto de decomiso fijado en la sentencia.

La medida alcanza a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y a firmas vinculadas como Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L.

El fallo establece que, si los activos principales no alcanzan para cubrir los más de 684 mil millones de pesos fijados, se avanzará con la subasta de bienes de otros condenados, entre ellos Nelson Guillermo Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich.

La resolución también habilita al Ministerio Público Fiscal a identificar nuevos bienes durante el proceso de ejecución, con el objetivo de garantizar el recupero total del dinero determinado por la Justicia.

El trámite quedó en manos del Tribunal Oral Federal 2, que deberá aplicar la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que regula la administración y disposición de los bienes decomisados. Esto incluye la tasación, subasta y depósito de los fondos en cuentas del máximo tribunal.

En paralelo, los bienes con utilidad social podrán ser asignados de manera provisoria a organismos públicos o destinados a programas de asistencia, salud, educación o seguridad, mientras avanza el proceso judicial.

En cuanto a las instancias judiciales, las defensas aún pueden presentar un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación. Si este es rechazado, la última vía será un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que definirá si interviene en el caso.

El fallo ratificó además que el decomiso puede alcanzar bienes transferidos a terceros o heredados, consolidando el criterio de recuperación de activos de origen ilícito. No obstante, uno de los jueces votó en disidencia parcial respecto de los bienes heredados por los hijos de la ex mandataria.

La ejecución incluye decenas de propiedades, entre ellas 84 inmuebles atribuidos a Báez, un terreno en Lago Argentino vinculado a Fernández de Kirchner y otras propiedades registradas a nombre de sus hijos, además de activos de empresas relacionadas.