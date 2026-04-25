El Ejército de Israel publicó un mapa de una “zona de amortiguación” que busca establecer en el sur de Líbano. El esquema muestra una amplia franja que se extiende varios kilómetros dentro de territorio libanés, desde las aguas del Mediterráneo hasta el área del monte Hermón, a lo largo de la frontera con Siria.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguraron que Israel no retirará sus tropas de la zona. Katz agregó que el Ejército arrasará casas y edificios en el área —en una estrategia que comparó con la aplicada en la Franja de Gaza— y advirtió que las fuerzas israelíes matarán a cualquiera que consideren miembro de Hezbolá.

Según un comunicado militar, cinco divisiones —junto con fuerzas navales— operan actualmente en territorio libanés para establecer lo que denominan una “Línea de Defensa Avanzada”, con el objetivo de “frustrar amenazas directas contra comunidades del norte de Israel”.

El mapa difundido también incluye un tramo marítimo frente a la costa de Naqoura Ras al-Bayada, lo que evidencia un componente naval en la operación.

La zona de amortiguación se extiende hacia el norte sobre ciudades y localidades clave como Bint Jbeil, Aita al-Shaab y Khiam, y en algunos sectores llega hasta el río Litani, abarcando múltiples aldeas y zonas montañosas. Tanto Líbano como Siria rechazaron esta iniciativa.

A pesar del alto el fuego, las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones militares en el sur de Líbano, de acuerdo con la agencia oficial libanesa y continuaron con más ataques.

En Bint Jbeil, las tropas continuaron demoliendo viviendas con el argumento de “limpiar la zona de seguridad”, mientras tanques patrullaban la ciudad, gravemente dañada por los combates. También se registraron explosiones de casas en al-Bayada y al-Naqoura, bloqueos de caminos con montículos de tierra y bombardeos sobre la localidad de Kounine.

La publicación del mapa se produjo después de que Washington anunciara un alto el fuego de 10 días entre Israel y Hezbolá, que mantienen enfrentamientos mortales desde principios de marzo.

Durante una tregua previa iniciada en noviembre de 2024, Israel continuó realizando ataques casi diarios en el sur y el este de Líbano.

Pese al alto el fuego temporal, el Ejército israelí intensificó sus operaciones militares con el objetivo de implantar más colonos a dicha región.