Un hombre de 28 años y un adolescente de 16 fueron aprehendidos en Rawson luego de haber intentado sustraerle el teléfono celular a una menor mediante amenazas con un arma de fuego. El hecho derivó en una persecución, la intervención de transeúntes que redujeron a uno de los sospechosos y el secuestro de una pistola calibre 22, cartuchos y la motocicleta utilizada en el ataque.

El episodio ocurrió este viernes alrededor de las 13.08, cuando personal policial fue comisionado por el CISEM hasta calle San Miguel y calle Aguilar, donde dos sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían intentado cometer un robo.

La moto en la que escaparon los ladrones es investigada para saber su origen.

Según la información oficial, los sospechosos abordaron a una menor de edad e intentaron sustraerle el celular, para lo cual le exhibieron un arma de fuego con la que la habrían intimidado.

La secuencia fue advertida por transeúntes que circulaban por la zona, quienes intervinieron y lograron reducir en el lugar a uno de los involucrados, un adolescente de 16 años, que quedó inmediatamente aprehendido.

El otro sospechoso escapó del lugar, pero fue perseguido y finalmente capturado por personal policial en calle San Miguel, antes de calle Recabarren, a la altura 1674.

el arma secuestrada es una pistola calibre 22.

Fue identificado como Pablo Gabriel Leones Duarte, de 28 años, domiciliado en barrio Los Caracoles, en Rawson.

Durante la aprehensión, los efectivos realizaron un palpado de urgencia y en el interior de una bandolera de tela secuestraron un arma de fuego calibre 22, modelo 62, marca Bersa, sin numeración visible, junto a cinco cartuchos calibre 22 largo sin percutar.

La pistola contaba con varios proyectiles en su cargador.

También secuestraron la motocicleta en la que circulaban los sospechosos, una Appia Citiplus 110 cc color negro, dominio 473-GVE, además de un casco marca NZI.

El procedimiento quedó encuadrado en el legajo 15/26 con intervención de UFI Flagrancia, bajo la calificación provisoria de robo doblemente agravado en concurso real y con participación de un menor.

Posteriormente se hizo presente el ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien dio inicio formal al procedimiento especial de Flagrancia y dispuso las primeras medidas judiciales sobre el detenido mayor de edad.

Respecto del adolescente aprehendido, el juez Atilio Zarzuelo ordenó que fuera remitido al CAD y quedara a disposición del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación.

Fuentes del caso indicaron que el secuestro del arma y la movilidad utilizada quedó incorporado como prueba clave dentro de la investigación, que ahora busca profundizar el análisis de la procedencia del arma, la posible vinculación de los acusados con otros hechos y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

El mayor de edad quedó sujeto al avance de la causa en Flagrancia, mientras continúan las actuaciones judiciales derivadas del intento de asalto frustrado.