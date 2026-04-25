La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió este viernes a su relación con el presidente Javier Milei y planteó la necesidad de fortalecer la unidad dentro del Gobierno nacional.

Durante una visita a la provincia de Santa Cruz, la titular del Senado fue consultada sobre su vínculo con el jefe de Estado y reconoció la existencia de diferencias internas.

“Nos falta unión, pero para eso tenemos que trabajar todos”, señaló ante la consulta periodística. En ese contexto, agregó que las desavenencias con el Presidente deben resolverse “en la instancia que corresponda y en la privacidad”.

La declaración se dio en medio de versiones sobre un distanciamiento entre ambos dirigentes, que en las últimas semanas tomó visibilidad en el ámbito político.

Villarruel realizó la actividad en cercanías de Caleta Olivia, donde fue recibida por la senadora Natalia Gadano. Durante la jornada, también confirmó encuentros con el senador José María Carambia y contactos con el gobernador Claudio Vidal.

En su recorrida, la vicepresidenta destacó su rol institucional al frente del Senado y señaló que su agenda incluye visitas a distintas provincias. “La República Argentina no es solo la Capital Federal”, expresó, en referencia a la necesidad de una mayor presencia federal.

La visita a Santa Cruz se produjo días después de su ausencia en la misa realizada en la Basílica de Luján por el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, actividad de la que participaron funcionarios nacionales.

Consultada sobre una eventual candidatura en 2027, Villarruel indicó que aún es temprano para definiciones políticas en ese sentido.

Las declaraciones públicas de la vicepresidenta marcan una de las pocas ocasiones en las que se refirió directamente a su vínculo con el presidente, en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo.