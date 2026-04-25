San Juan se prepara para una jornada dedicada al vínculo entre las personas y sus animales de compañía. Este domingo 26 de abril, desde las 16:30, el Parque de Mayo será escenario de un desfile de mascotas en el marco de la conmemoración del Día del Animal.

La actividad se desarrollará en la intersección de calles 25 de Mayo y Urquiza y contará con la participación de familias que asistirán junto a sus mascotas, muchas de ellas disfrazadas para la ocasión. La propuesta incluye un desfile abierto al público con entrega de premios.

El objetivo del encuentro es generar un espacio recreativo y, al mismo tiempo, promover el cuidado responsable de los animales, así como también la adopción.

Desde la organización se informó que será obligatorio asistir con las mascotas con correa, además de llevar agua y elementos para la limpieza, como bolsitas para recoger los desechos, con el fin de garantizar una convivencia ordenada durante la jornada.

El evento contará con premios aportados por emprendimientos y comercios locales vinculados al mundo animal. También participarán organizaciones proteccionistas como Asociación Civil Firulais San Juan, Huellitas en el Camino, Fundación Patitas sin Hogar y Conexión Animal.

Además, se espera la presencia de emprendedores del sector, con propuestas de indumentaria, accesorios y servicios para mascotas.

La actividad se presenta como una propuesta abierta a la comunidad para compartir una tarde al aire libre, en un espacio de encuentro entre familias, animales y organizaciones vinculadas al bienestar animal.