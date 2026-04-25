

Llega una nueva edición del San Juan Metal Fest, es el encuentro musical que nuclea a las más potentes expresiones del género en la provincia. Con una extensa historia, este festival abierto y gratuito es organizado por la banda Nuevo Poder y ya es un clásico en el circuito rockero local. Puesto que será una celebración a lo grande, cumpliendo su 20º aniversario.

En esta oportunidad, el escenario estará montado en la Plaza Hipólito Yrigoyen (La Joroba – por General Acha entre Brasil y 9 de Julio) el próximo domingo 26 de abril a partir de las 16 hs. y subirán, además de la banda anfitriona, Amalgama, Lank, Poder Civil, Plan O Culto, DDH, Salvajada, Zonda, Hipnótica y Huaykil.

El público familiar podrá acercarse a la loma de la plaza junto a sus reposeras, conservadora y mate para disfrutar de los recitales. Serán 25 minutos por cada número, además, se podrá llevar a voluntad, alimentos no perecederos, ropa y juguetes para que sean donados a comunidades carenciadas de la provincia.

DIARIO HUARPE habló con Pablo del Castillo, referente de Nuevo Poder y el mentor de esta propuesta que lleva 20 festivales consecutivos en su espalda.

Como siempre, parado en el lugar de la autogestión, Pablo junto a su equipo de colaboradores, sus compañeros de banda y familiares, empujan el Metal Fest con sacrificio, pulmón, cabeza y corazón a pesar de los tiempos que corren, que no dejan de ser adversos para la cultura.

“Después de mucho batallar tantos meses, desde enero, que no teníamos lugar para hacer el festival. Todo estaba complicado. Hasta que logramos el permiso municipal y entonces, las cosas se fueron facilitando más. Nos hacemos cargo del sonido, de las luces, de lo logístico, para que todo salga lo más bien”, dijo el músico a este medio.

Algo significativo de la historia de este festival, es que, aquellos pibes que se subían a tocar sobre las tablas del Anfiteatro Buenaventura Luna (Auditorio Victoria) durante los primeros años, hoy ya son músicos consolidados. Y más aún, son profesores de música que les transmiten su experiencia a los chicos de hoy.

“Ahora son alumnos nuestros. Eso es lo fuerte que tiene este festival que se mantiene en el tiempo. Pero, por otro lado, también para el público. Hay gente que le gusta el metal y no puede ver a una banda de este estilo en un bar o a un boliche. Entonces, el Metal Fest dio esa posibilidad. Porque el metal siempre tiene eso que atrae, que hace que los pibes quieran aprender a tocar”, mencionó Pablo.

En el festival, siempre se procuró que sea lo más equilibrado posible en cuanto a estilos y expresiones dentro del rock pesado. Por ejemplo, mantener algo de Heavy Metal clásico, otro tanto de Hardcore, después el New Metal, Metal Argentino y otras corrientes.

“Cada vez que nos reunimos, el Metal Fest es una vidriera, porque se muestra un poco de todo lo que se hace en la provincia. Además, tratamos de incentivar a muchos los jóvenes, porque la música, nos salvó la vida y más como está el mundo hoy, es más necesaria que nunca”, afirmó Castillo.

También comentó que: “este festival ayuda a que muchos pibes encuentren su lugar y pertenencia en la música. San Juan tiene una gran escuela de guitarristas, tanto de la calle, como de la academia y son increíbles, tanto que en el resto del país no pueden creerlo. Mirá como caso, el hijo de El Duende de la Guitarra, quien supo lucirse en el programa de La Voz Argentina. Eso muestra que, si los chicos se ponen a estudiar, la música los hará parte de algo grande y no se sentirán tan solos. Ese es el mensaje que lleva el Metal”, señaló el guitarrista y cantante de Nuevo Poder.

“Sí, a veces, hay canciones duras, con letras crudas, pero son porque la realidad de la sociedad está así”, admitió el artista.

Un festival con historia e identidad

El San Juan Metal Fest empezó humildemente en 2005 como una prueba piloto en el anfiteatro del Auditorio Victoria, al año siguiente fue la primera edición oficial. Desde entonces, hasta 2015m fueron sucesivas temporadas ininterrumpidas donde se manifestaron bandas de una variedad bastante sorprendente.

Posteriormente, hasta 2020, el festival adquirió más popularidad y fue adoptando a nuevos públicos, incluso atrajo a personas de otras edades y vínculos, logrando que los recitales tengan carácter familiar. Después de la pandemia, hubo un corte abrupto y dejó de hacerse, dado que la banda se disolvió. Pero, en noviembre de 2025, con nuevos integrantes, Nuevo Poder volvió a la carga con la edición 19. Este domingo será especial, porque tendrá varios motivos para festejar con el público y con las bandas convocadas.

“Este es el único festival de rock metal de la región y tal vez del país, porque no hay algo así de este tipo en otras provincias. Por eso, para nosotros es todo un orgullo sostenerlo de esta manera”, concluyó el músico.



