En la sala de audio y video de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se presentó el libro digital “Educación en la frontera. Tramas situadas en la educación pública”, una obra colectiva que reúne producciones académicas surgidas de un encuentro científico realizado en 2024.

La publicación, compilada por Mariano Harrac junto a la directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), Silvana Peralta, condensa una amplia diversidad de miradas sobre la educación en contextos situados. “Estamos muy contentos. Es una publicación bien extensa, bien completa, bien variada. Tiene más de 80 artículos y más de 150 autores”, destacó Peralta, quien además subrayó que el material “se produjo en un evento científico con gran concurrencia y hoy se materializa en esta obra”.

El libro se estructura en ocho ejes temáticos que abordan problemáticas educativas desde distintos enfoques, con aportes de docentes, investigadores e investigadoras tanto de la UNSJ como de otras instituciones. En ese sentido, el compilador valoró especialmente la participación de nuevas voces: “Me he encontrado con varias estudiantes que están haciendo su primera vez como autoras y han publicado. Eso es muy importante, porque fortalece la producción académica y la construcción colectiva del conocimiento”.

Además, Harrac resaltó la riqueza de la obra en términos de diversidad: “Tenemos una gran cantidad de temas, de inclusión, de problemáticas y abordajes situados. También hay colaboradores y coordinadores, lo que permite fortalecer una red de producción científico-académica”.

Uno de los aspectos destacados de la publicación es su acceso abierto. Según explicaron durante la presentación, el libro estará disponible de manera gratuita en la página web de la Facultad y también podrá descargarse mediante códigos QR. “Tiene un acceso totalmente libre, así que cualquier persona interesada lo puede descargar”, precisó Harrac.

Durante el acto, la decana de la FFHA, Myriam Arrabal, vinculó la obra con el contexto actual de la universidad pública y la necesidad de resignificar la tarea educativa. En su intervención, apeló a una metáfora de El Principito para reflexionar sobre el sentido de la educación: “Lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en cualquier parte. Esa es la promesa escondida que existe en todo acto educativo”.

Arrabal también destacó la dimensión colectiva de la obra y su anclaje territorial: “Esta publicación recopila investigaciones en los confines de nuestro territorio y nos invita a una lectura situada, reflexiva y atenta a las problemáticas educativas”.

Una mirada desde la “rematriación”

Por su parte, la prologuista del libro, Analía Ponce, introdujo el concepto de “rematriación” como una clave para pensar la educación. “Es un proceso de reconexión, de restablecer vínculos con nuestras comunidades y de traer a casa nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro”, explicó, al tiempo que vinculó esta idea con el sentido profundo de la enseñanza y la investigación en la universidad pública.