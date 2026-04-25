Un hombre de 36 años fue detenido en Capital luego de protagonizar disturbios en la vía pública y enfrentarse con efectivos policiales en inmediaciones de la Términal de Ómnibus de San Juan.

El hecho ocurrió en la intersección de calles General Paz y Estados Unidos, donde personal del Cuerpo Especial de Vigilancia intervino tras recibir alertas por la conducta del individuo, que además insultaba a los agentes.

Al ser entrevistado, el sujeto —identificado con apellido Jofré, con domicilio en Santa Lucía— fue requisado por los uniformados. Entre sus pertenencias encontraron seis envoltorios de nailon con una sustancia blanca en polvo y un cuchillo de acero con mango de madera de aproximadamente 25 centímetros.

Ante esta situación, se dio intervención al Departamento Drogas Ilegales, que realizó las pruebas de campo correspondientes y confirmó que se trataba de cocaína.

Por disposición de la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, se procedió al secuestro de la sustancia y se iniciaron actuaciones en el Juzgado Federal por presunta infracción a la Ley 23.737.

El detenido quedó alojado en la comisaría correspondiente, también acusado por infracción al Código de Faltas de la provincia.