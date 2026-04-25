La Ciudad de Buenos Aires será escenario de una jornada especial con la exhibición de Franco Colapinto, que encabezará un road show en Palermo con autos de la Fórmula 1 y un cronograma cargado de actividades.

El evento marcará el regreso de la categoría a la capital después de más de una década y tendrá como atractivo principal al piloto argentino al volante del Lotus E20 y la histórica “Flecha de Plata”, el modelo con el que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo.

La actividad comenzará temprano. A las 8.30 se habilitarán los sectores exclusivos, mientras que a las 9 abrirán las Fan Zone para el público general. Desde las 11 iniciará el evento con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

Luego, a las 11.25, el piloto será entrevistado por Juan Fossaroli, y a las 11.50 habrá un show musical de Soledad Pastorutti.

El momento central llegará a las 12.45, cuando Colapinto realice su primera salida a pista con el Lotus E20. Más tarde, a las 13.55, se presentará Luck Ra.

La actividad en pista continuará a las 14.30 con la salida de la “Flecha de Plata”, y a las 15.15 se realizará la última vuelta con el Lotus E20. El cierre será a las 15.55, cuando el piloto recorra el circuito en un bus descapotable.

El trazado se desarrollará en avenidas de Palermo, con paso por el Monumento a los Españoles, y cada salida tendrá una duración aproximada de 20 minutos, con maniobras en distintos puntos del circuito.

Horarios

08.30 – Apertura de sectores exclusivos

9.00 – Apertura de los Fan Zone

11.00 – Inicio de la jornada con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

11.25 – Entrevista a Franco Colapinto a cargo del periodista Juan Fossaroli.

11.50 – Show musical de Soledad Pastorutti

12.00 – Comienzo de la transmisión en vivo.

12.45 – Primera salida de Franco Colapinto con el Lotus E20

13.55 – Show del artista cordobés Luck Ra.

14.30 – Salida con la histórica “Flecha de Plata” con la que brilló Juan Manuel Fangio.

15.15 – Última salida en pista con el Lotus E20.

15.55 – Cierre de la jornada con recorrido en bus descapotable.

Recorrido