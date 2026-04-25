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Colapinto en Buenos Aires: a qué hora empieza la exhibición en Palermo
POR REDACCIÓN
La Ciudad de Buenos Aires será escenario de una jornada especial con la exhibición de Franco Colapinto, que encabezará un road show en Palermo con autos de la Fórmula 1 y un cronograma cargado de actividades.
El evento marcará el regreso de la categoría a la capital después de más de una década y tendrá como atractivo principal al piloto argentino al volante del Lotus E20 y la histórica “Flecha de Plata”, el modelo con el que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo.
La actividad comenzará temprano. A las 8.30 se habilitarán los sectores exclusivos, mientras que a las 9 abrirán las Fan Zone para el público general. Desde las 11 iniciará el evento con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.
Luego, a las 11.25, el piloto será entrevistado por Juan Fossaroli, y a las 11.50 habrá un show musical de Soledad Pastorutti.
El momento central llegará a las 12.45, cuando Colapinto realice su primera salida a pista con el Lotus E20. Más tarde, a las 13.55, se presentará Luck Ra.
La actividad en pista continuará a las 14.30 con la salida de la “Flecha de Plata”, y a las 15.15 se realizará la última vuelta con el Lotus E20. El cierre será a las 15.55, cuando el piloto recorra el circuito en un bus descapotable.
El trazado se desarrollará en avenidas de Palermo, con paso por el Monumento a los Españoles, y cada salida tendrá una duración aproximada de 20 minutos, con maniobras en distintos puntos del circuito.
Horarios
- 08.30 – Apertura de sectores exclusivos
- 9.00 – Apertura de los Fan Zone
- 11.00 – Inicio de la jornada con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.
- 11.25 – Entrevista a Franco Colapinto a cargo del periodista Juan Fossaroli.
- 11.50 – Show musical de Soledad Pastorutti
- 12.00 – Comienzo de la transmisión en vivo.
- 12.45 – Primera salida de Franco Colapinto con el Lotus E20
- 13.55 – Show del artista cordobés Luck Ra.
- 14.30 – Salida con la histórica “Flecha de Plata” con la que brilló Juan Manuel Fangio.
- 15.15 – Última salida en pista con el Lotus E20.
- 15.55 – Cierre de la jornada con recorrido en bus descapotable.