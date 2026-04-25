El Municipio de Jáchal participó del acto de puesta en funciones del nuevo Coordinador Académico de la Delegación Valles Sanjuaninos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Camilo Suárez, y del inicio del ciclo lectivo de la Tecnicatura Universitaria en Exploración Geológica.

La actividad se desarrolló el viernes 24 de abril en la Dirección de Turismo de Jáchal, con la presencia de autoridades municipales y universitarias, en el marco del fortalecimiento de la oferta educativa de nivel superior en el departamento.

Camilo Suárez, nuevo coordinador Académico de la UNSJ en Jáchal.

En representación del municipio participaron el intendente Matías Espejo y el presidente del Concejo Deliberante, Héctor Sánchez, junto a funcionarios locales. Por parte de la UNSJ asistieron el rector Tadeo Berenguer y la vicerrectora Andrea Leceta.

Durante el acto se destacó la importancia de ampliar el acceso a la educación universitaria en departamentos alejados de la capital provincial, así como la vinculación de la formación académica con sectores productivos estratégicos como la minería y la geología.

La Tecnicatura en Exploración Geológica fue presentada como una propuesta orientada a la formación de perfiles técnicos vinculados a la actividad minera y a los proyectos de exploración en la región.

En el mismo acto, Camilo Suárez asumió formalmente como Coordinador Académico de la sede, con el objetivo de fortalecer la articulación territorial y el acompañamiento a los estudiantes de la UNSJ en Jáchal y zonas cercanas.

También se presentó a Vanesa Aballay como referente institucional del Municipio de Jáchal para la articulación con la universidad, con funciones de gestión y coordinación interinstitucional.

Las autoridades presentes señalaron que la incorporación de nuevas propuestas académicas en el departamento amplía las oportunidades de formación local y busca facilitar el acceso a la educación superior sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la provincia.

El Municipio de Jáchal y la UNSJ confirmaron la continuidad del trabajo conjunto para el desarrollo de carreras, capacitaciones y proyectos vinculados al sector productivo regional.