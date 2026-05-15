Un delincuente con antecedentes penales fue condenado a cumplir la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser atrapado in fraganti mientras intentaba robar elementos estructurales de un viñedo. La resolución judicial se alcanzó mediante un acuerdo de Juicio Abreviado entre la defensa del imputado, identificado como Hernán Emanuel Agüero Romero, y la fiscal del caso, la Dra. Virginia Branca, junto al ayudante fiscal Dr. Mario Codorniu.

Fuentes judiciales informaron que el hecho delictivo ocurrió el pasado 11 de mayo, alrededor de las 12:35 horas, en una finca de 12 hectáreas cuya entrada principal se ubica en el departamento Caucete. Agüero Romero ingresó a la propiedad tras vulnerar el alambrado perimetral y se dirigió a un sector de viñedos. Allí comenzó a desmantelar la estructura de los parrales.

Captura en la vía pública

El malviviente logró arrancar de la plantación un total de 11 "trabas", palos de madera de unos 2,50 metros de largo utilizados para sostener los distintos cuadros del parral. Tras atar los extremos de los maderos con alambre, se los cargó al hombro e inició la fuga por un callejón interno de la finca con dirección hacia el oeste.

Toda la secuencia fue advertida por el encargado del establecimiento agrícola. El trabajador no dudó en comunicarse telefónicamente con la Unidad Rural Nº 3 para alertar sobre el ilícito, mientras continuaba siguiendo sigilosamente los pasos del sospechoso. Al salir a calle Juan José Bustos con dirección al sur, y tras pasar la intersección de Gregorio Matorra, Agüero Romero fue interceptado y aprehendido por el personal policial que acudió de inmediato al llamado.

Traslado por seguridad

Debido a la extrema cercanía del lugar de la detención con el asentamiento El Chasca, y con el objetivo de preservar la integridad física del aprehendido, de los efectivos policiales y de los elementos recuperados, el procedimiento de urgencia fue trasladado de inmediato a la base de la Unidad Rural Nº 3.

En el lugar se dio intervención formal al sistema de Flagrancia. El ayudante fiscal Mariano Teja se hizo presente en la sede policial para interiorizarse de las actuaciones y se comunicó con el fiscal de turno, el Dr. Fernando Bonomo, quien ordenó el inicio formal del proceso. Los investigadores destacaron que las trabas robadas representan un elemento crucial para la estructura de sostén de los parrales, indispensables para que las vides puedan producir uva en su plena capacidad.