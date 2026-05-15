El Changuito Zeballos se va de Boca y su próximo club estaría en Europa

Mientras el plantel xeneize se enfoca en los últimos dos compromisos de la fase de grupos en la Copa Libertadores, la dirigencia ya define cómo se moverá el mercado de pases para la segunda parte del año. En este contexto, se tomó una determinación clave sobre el camino profesional de Ezequiel Zeballos, uno de los futbolistas que despierta mayor afecto entre los simpatizantes del club.

El vínculo del joven nacido en Santiago del Estero finaliza el 30 de diciembre y, aunque el tema estuvo en la mesa de negociaciones durante bastante tiempo, las charlas para renovar el contrato se encuentran estancadas. Debido a que el acuerdo no llega y los plazos empezaron a generar presión, tanto el entorno del jugador como la institución coincidieron en que buscar una transferencia a Europa es la mejor alternativa para todos.

Esta resolución permitiría que el equipo obtenga una ganancia económica por su ficha, ya que a partir del uno de julio el atacante tendría libertad legal para negociar su incorporación a otra entidad. El Changuito tiene la firme intención de dejarle un beneficio financiero al club y su salida se daría en términos muy cordiales. Actualmente, sus representantes trabajan en acercar propuestas formales del exterior con el permiso de la comisión directiva.

Entre los posibles nuevos destinos para el delantero aparecen el Napoli de Italia y el CSKA de Moscú, instituciones que ya realizaron sondeos previos. Las transacciones que se evalúan rondan los 10 millones de dólares por la totalidad del pase, marcando el inicio de una nueva etapa para el futbolista lejos de la Bombonera.